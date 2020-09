Coronavirus. Après son coup de gueule sur les réseaux sociaux, Nicolas Bedos s’attire les foudres des internautes

Posted by Jérémy R. on. Updated:

La publication de l’acteur posté sur son compte Instagram, en référence avec les dernières annonces gouvernementales au sujet du Covid-19, a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux.

Dans un post publié dans la nuit du 23 au 24 septembre sur son compte Instagram, l’acteur Nicolas Bedos montre clairement son opposition au port du masque ainsi que des mesures de confinement mises en place par le gouvernement.

« Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. Excepté face à vos parents très fragiles (quand ils le souhaitent, ce qui n’était pas le cas de mon père, meurtri à mort d’être privé de notre amour). Vivez à fond, tombez malades, allez aux restaurants, engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales. Nous devons désormais vivre, quitte à mourir (nos aînés ont besoin de tendresse davantage que de nos précautions. » écrit ce dernier qui joute « On arrête d’arrêter, On vit. On aime. On a de la fièvre. On avance. On se retire de la zone grise. Ce n’est ps la couleur de nos cœurs. »

« Vivons à fond, embrassons-nous, crevons, ayons de la fièvre. »

Puis Nicolas Bedos poursuit « En ce monde de pisse-froid, de tweets mélodramatique et de donneurs de leçons, ce texte sera couverts d’affronts, mais peu m’importe : mes aînés vous le diront : Vivons à fond, embrassons-nous, crevons, ayons de la fièvre, toussons, récupérons, la vie est une parenthèse trop courte pour goûter à reculons. »

Sa publication, cible de nombreuses critiques !

Sont post intervient seulement quelques heures après les dernières annonces du ministre de la Santé, Olivier Véran qui a pris de nouvelles mesures suite à l’évolution du Covid-19 en France. Le ministre de la Santé qui a placé Marseille-Aix et la Guadeloupe en alerte maximale et qui a annoncé par la même occasion, la fermeture des restaurants et des bars à Marseille.

Depuis ce jeudi, l’acteur français est actuellement au cœur d’une polémique après ses propos écrits sur son compte Instagram. Il est même la personnalité la plus commentée sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter.

Quel connerie, ce tweet !

Résumé : la vie est trop court, crevons !

Non mais t'es pas bien, toi ?!

en plus, "mourrir", ça ne fait pas très crédible pour un auteur.

Nicolas Bedos, très loin des Réa-lités@nicolasbedos1 pic.twitter.com/DlyAM5mQuS — Ƙαтє Ɗαяωιη (@EstelleDarwin) September 24, 2020

C'est rigolo tous ces gens qui découvrent seulement aujourd'hui que Nicolas Bedos était un sombre égoïste totalement irresponsable qui, s'il écrit bien, est capable de tout pour se faire remarquer 💁🏻‍♀️ — Emilie Lopez ⭐️⭐️ (@emilielopez) September 24, 2020

Par Jérémy Renard