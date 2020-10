Un comparateur de prix pour les vacances aux sports d’hiver

Posted by Jérémy R. on

[Contenu Sponsorisé]

Le ski à petit prix, c’est possible

Ski Express, le comparateur de séjour au ski, travaille depuis plusieurs années avec les professionnels des sports d’hiver. Découvrez les bons plans pour un séjour au ski pas cher.

Pas évident de partir aux sports d’hiver avec un petit budget, pensez-vous ? Ski Express propose un concept ingénieux, avec une recherche de vacances basée sur vos envies. Vous comparez les hébergements, les séjours au ski tout compris, les hôtels ou la location de matériel de ski sur un seul site.

La montagne française pourrait bien vous surprendre, êtes-vous fin prêt pour partir à petit prix ?

Si vous n’avez pas de date en tête pour vos vacances à la montagne, vous trouverez davantage de petit prix en location de vacances sur les périodes hors vacances scolaires. Notamment en janvier, vous pourrez partir à moins de 200 euros pour une semaine dans une location saisonnière à Champagny, Saint François Longchamp (Alpes du Nord) ou Superdévoluy (Alpes du Sud). Pour retrouver les bons plans du moment, rendez-vous sur la page Vacances ski à moins de 200 euros.

Autre possibilité, les ventes flash ski qui sont proposées à certaines périodes. Selon les stocks et la demande, ces promotions peuvent s’appliquer en dernière minute, ou alors plusieurs mois en avance (le fameux early booking, ou 1ère minute). Quant aux remises, elles peuvent varier de -10 % à -50 % selon les offres.

Et puis, tout dépend de votre niveau de ski et de la station de sports d’hiver. Il existe environs 90 destinations en France, aussi vous devriez trouver la mieux adaptée à votre pratique de ski. Si vous souhaitez séjourner dans une station village, alors vous pourrez chercher des vacances en ajoutant le filtre Ski en famille, sur le moteur de recherche de Ski Express. Des locations saisonnières pour 4 personnes sont proposées la semaine de Noël pour moins de 350 euros.

Enfin, si vous souhaitez partir en location à moindre coût sur un grand domaine, comparez l’ensemble des hébergements sur les stations reliées.

Un séjour aux sports d’hiver pendant les vacances scolaires

Les vacances scolaires de février sont les périodes les plus demandées à la montagne, en particulier quand deux zones de vacances scolaires se superposent. Aussi, une des solutions consiste à rechercher en avance votre location, tout simplement car le choix est plus important. L’avantage de Ski Express, ce sont les disponibilités en location d’appartement et en chalets qui sont présents sur le comparateur dès l’été !

En dernière minute, les promotions ou les invendus comportent aussi de belles remises. C’est l’idéal si vous n’avez pas encore d’idées bien arrêtées sur votre destination pour cet hiver ou si vous êtes flexible sur les dates de séjour.

Si vous partez la 1ère semaine des vacances scolaires d’hiver, ou bien celle qui tombe au mois de mars, vous pourrez aussi bénéficier de promotions.

Ski tout compris, la solution pratique pour un budget maîtrisé

Les séjours au ski tout compris peuvent inclure au choix : le logement et le forfait, le matériel, les courses. Trois formules pour un séjour aux sports d’hiver bien bordé au niveau du budget ! Et en plus, de petites remises sont appliquées sur le forfait ou la location de matériel.

La semaine de Noël, le bon plan du moment vous amène à Valfréjus (Alpes du Nord) pour moins de 300 euros par personne, dans une location meublée pour 4 personnes avec forfait et location de matériel.

Autre avantage du ski tout compris, vous avez tout organisé en avance ! En résidence de tourisme ou en location saisonnière, l’hébergement est tout équipé, et vous pourrez y cuisiner en toute convivialité.

