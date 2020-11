Essonne. Une vingtaine de communes privées d’électricité à la suite d’un incendie survenu sur un poste électrique du réseau ENEDIS

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Depuis ce dimanche après-midi, plusieurs communes de l’Essonne sont privées d’électricité. Près d’une vingtaine de villes dont Gif-sur-Yvette, Les Ulis, Orsay, Limours, Marcoussis ou encore Forges-les-bains sont impactées par cette coupure.

Cette dernière fait suite à un incendie qui s’est déclaré aux environs de 14h40 sur un poste source du réseau ENEDIS (EDF) situé sur la commune des Ulis, impactant près de 36.000 abonnés comme le précise un communiqué de la Préfecture de l’Essonne.

Près de 2500 foyers toujours privés d’électricité

L’incident qui n’a pas fait de blessé, a mobilisé plusieurs effectifs de secours dont la police nationale ainsi que le service départemental d’Incendie et de Secours. Les entreprises ENEDIS et RTE ont également déployé des équipes sur place afin d’« évaluer la situation » et de rétablir cette coupure de courant qui affecte toujours près de 2500 foyers. Le courant qui a pu être rétabli en parti dans plusieurs quartiers de certaines communes.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs habitants espèrent que la coupure sera rétablie au plus vite, la situation devenant compliquée pour plusieurs d’entre eux qui ont des enfants en bas âge.

