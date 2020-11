Décès du français et « homme volant » Vince Reffet après un accident

Posted by La Rédaction on. Updated:

Surnommé l’« homme volant » pour ses nombreux exploits aériens, le Français Vince Reffet est mort.

Le sportif qui était âgé de 36 ans a trouvé la mort ce mardi au cours d’un accident lors d’un entraînement à Dubaï. L’information a été donnée par un porte-parole de Jetman Dubaï.

« C’est avec une tristesse inimaginable que nous annonçons le décès du pilote Jetman, Vincent (Vince) Reffet, qui est décédé ce matin, 17 novembre, lors d’un entraînement à Dubaï » a déclaré à l’AFP Abdallah ben Habtour avant que celui-ci n’ajoute : « Vince était un athlète talentueux, et un membre très aimé et respecté de notre équipe. Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à tous ceux qui l’ont connu et ont travaillé avec lui. »

Le drame s’est produit sur la base Jetman située dans le désert non loin de la ville. Une enquête a été ouverte par les autorités afin d’en savoir plus sur les circonstances exactes de cet accident.

Vince Reffet, membre des Soul Flyers Fred Fugen était connu pour ses nombreux sauts dans les airs en wingsuit ou en jetman, réalisant plusieurs exploits : En 2014, Vince Reffet et son collègue Fred Fugen avaient battu le record du monde de Base jump citadin en parvenant à sauter du haut des 828 mètres de la tour Burj Khalifa (Émirats arabes unis). En 2017, ils avaient réussi à entré dans un avion en plein vol, réalisant ainsi un nouveau record jamais tenté au monde.

