Déconfinement. Les mesures envisagées par le gouvernement

Le Président de la République doit annoncer la semaine prochaine un allégement du confinement. Le gouvernement réfléchit à plusieurs pistes.

Le Premier ministre Jean Castex a parlé d’une « sortie progressive » du confinement à lors d’une séance à l’Assemblée nationale, ce mardi 17 novembre. Emmanuel Macron doit prendre la parole la semaine prochaine pour annoncer de nouvelles mesures qui devraient notamment permettre aux français de passer les fêtes de fin d’année en famille.

Selon Europe 1, les dates du 1er décembre et du 20 décembre ont été avancés dans le plan du gouvernement. Le 1er décembre, les commerces « non-essentiels » ainsi que les offices religieux devraient pouvoir reprendre leur activité. Mais les cours d’auto-écoles, les salons de coiffeurs et d’esthétiques, les visites immobilières et les cours à domiciles seraient également de nouveau autorisés.

Cependant, les attestations de déplacement seront toujours nécessaires après cette date et les rassemblements interdits. Le gouvernement envisage la date du 20 décembre pour la fin des attestations de déplacement. Cet allégement devrait permettre aux français de rejoindre leur famille pour les fêtes de Noël.

De son côté, le Journal du Dimanche précise que la piste d’un nouveau couvre-feu dans les zones les plus touchées est également à l’étude. Même si des dérogations seront probablement possible pour les fêtes. Toutefois les restaurants et les bars risquent de subir une nouvelle déception. Une

éventuelle ré-ouverture est envisagée pour la mi-janvier 2021 seulement.

Par Anna David