Quels sont les champs d’expertise d’une agence web ?

Une agence web réunit en son sein un certain nombre d’expertises qu’elle met au service de ses clients. Apprenez-en plus ici au sujet de ces expertises.

L’agence web et ses principaux domaines de compétence

Les origines du concept d’agence web remontent aux années 1990 avec la démocratisation d’internet. Ces agences étaient alors spécialisées dans la création de sites internet. Le champ de leurs compétences s’est depuis, largement enrichi.

Leurs prestations se sont aussi étoffées et multipliées au fil des évolutions du web et des besoins des acteurs et des utilisateurs de l’univers du digital. Si le champ de ces compétences se rapproche sensiblement de celui des agences de communication traditionnelles, il s’étend aujourd’hui bien au-delà.

Face à la multitude des compétences et expertises qu’il est possible de retrouver au sein d’une agence digitale, certaines de ces agences fédèrent l’ensemble de ces compétences, tandis que d’autres se spécialisent dans des domaines spécifiques.

La variété des missions

La diversité des objectifs digitaux

Les acteurs du digital ont des natures diverses. Si le web est un terrain de jeu, de rencontre ou de découvertes pour certains utilisateurs, il constitue un espace de travail par excellence pour de nombreux autres. C’est notamment le cas pour :

Les entreprises ;

Les institutions ;

Les associations ;

Les collectivités territoriales.

La présence de ces acteurs sur le web se justifie par les objectifs qu’ils y nourrissent. Ces objectifs pour lesquels ils peuvent faire recours à une agence web se déclinent généralement en 3 volets :

Améliorer leur visibilité et leur communication ;

Se démarquer ;

Accroître leur rentabilité.

Les acteurs tels l’Agence Ydyle sont en mesure de leur fournir les outils nécessaires pour atteindre ces objectifs. Cette agence offre une palette complète de services allant du développement web au référencement naturel en passant par le community management.

La multiplicité des méthodes disponibles

Pour l’atteinte des objectifs ainsi identifiés, il existe toute une palette de techniques et de méthodes exploitables. Le web propose en effet divers outils et procédés servant à l’amélioration de la visibilité, à la différenciation commerciale ou encore à la mobilisation d’une audience convertible en clientèle.

Une agence web est en pointe sur ces outils et méthodes et peut, grâce à son expertise, aider chaque entreprise, institution ou client en général, à atteindre ses objectifs.

L’expertise de l’agence web

Les expertises que propose une agence digitale pour aider ses clients peuvent être regroupées en 3 catégories : le conseil, les activités de création et celles de promotion.

Le conseil

L’expertise d’une agence digitale peut se décliner dans son aptitude à fournir des conseils avisés à ses clients pour les guider. Ces conseils peuvent concerner entre autres :

La communication digitale, qu’elle soit interne ou externe ;

Les études de marché dans le cadre d’un projet commercial, social ou sanitaire par exemple ;

La stratégie la mieux adaptée au regard des objectifs visés et des cibles à atteindre ;

L’audit d’une stratégie existante pour déterminer les correctifs nécessaires à son amélioration.

Les conseils peuvent concerner toute composante de l’action du client, qu’il s’agisse du design d’un site web, des fonctionnalités d’une application ou d’une stratégie d’acquisition clients.

La création

Sur le registre de la création, l’expertise d’une agence web peut prendre la forme de :

Conception graphique et design pour des contenus à publier en ligne ;

Conception de charte graphique et d’identité visuelle ;

Création de sites web ou e-commerce, sélection de nom de domaine et hébergement ;

Rédaction de contenus adaptés aux plateformes et aux profils cibles ;

Conception de logiciels spécialisés et d’applications sur mesure, grand public ou professionnelles pour toutes les plateformes.

Certaines de ces activités de création ont une dimension physique. C’est le cas de la création de charte graphique qui inclut une déclinaison des éléments à créer sur supports print, car les activités du client concerné ne se déroulent pas exclusivement en ligne.

La promotion

Après l’étape de la création de contenus pertinents, il faut veiller à ce que ces contenus soient promus pour être vus par les cibles visées. L’expertise d’une agence digitale en termes de promotion peut prendre des formes diverses car il existe plusieurs manières d’être visible en ligne.

Cette visibilité peut ainsi être assurée à travers le sponsoring ou la promotion de contenus sur les réseaux sociaux, les places de marché virtuelles ou autres plateformes drainant de l’audience.

Elle peut également être assurée au moyen de l’optimisation SEO présentée dans cet article. La mise en œuvre convenable d’une stratégie de marketing digital figure aussi parmi les expertises d’une agence web. Elle passe par :

La mise en œuvre de stratégies growth hacking pour permettre à un produit, une marque ou un acteur de gagner rapidement en notoriété avec un minimum d’investissement ;

La gestion des réseaux sociaux et le community management présenté ici ;

La maintenance d’un site web ;

La publication de contenus pertinents sur un blog, dans un fil d’actualité ou dans une newsletter.

Si les agences web possèdent et proposent des expertises variées en lien avec les diverses composantes évoquées, il est recommandé, dans le cadre d’une stratégie en ligne, de confier l’ensemble de son projet à un acteur unique.

Si celui peut solliciter des expertises extérieures dans la mise en œuvre du projet, il offre néanmoins la garantie d’une vision d’ensemble assurée par une seule agence web sur le projet dans sa globalité.