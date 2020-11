EXCLU. Un retour de la Mafia K’1 Fry à venir ?

Posted by La Rédaction on. Updated:

Collectif composé de plusieurs artistes du 94, la Mafia K’1 Fry a marqué plusieurs générations au travers de ces musiques et clips vidéos mémorables. Le groupe s’est éteint dans les années 2000 mais Manu Key ravive cette flamme qui les animait autrefois.

Ce Lundi 24 Novembre 2020, la radio Cause Commune recevait Manu Key, l’un des pionniers du Rap Français dans l’émission « Et pour cause » animée par Karim Lahlu accompagné de Yohan Panam (Paname By Mic) pour la promotion de son livre « Les liens sacrés ». Un ouvrage édité par Faces cachées, co-édité par Rocé et préfacé par Kery James qui sera disponible à la vente dès le Vendredi 27 Novembre 2020.

Grand frère, rappeur, détecteur de talent, directeur artistique et désormais coach sportif, Manu Key est à l’initiative de nombreux succès dans le Rap. Parmi ses nombreux projets, on retiendra notamment la découverte de Kery James, le succès du 113, l’ascension de Rohff et sa grande participation à la création du collectif Mafia K’1 Fry dans les années 90.

Aujourd’hui coach sportif en basket à Vanves, il nous partage par écrit son histoire et celle d’artistes qu’il a accompagné durant sa vie. On y retrouvera également un recueil de son amitié avec le célèbre DJ Mehdi (paix à son âme) qui au-delà d’être un collègue, fut aussi l’un de ses frères de cœur. Entre la famille, les drames et l’exposition, Manu Key se livre entièrement au profit de ses lecteurs qui pourront aussi retrouver des références à son parcours artistique et musical.

Durant l’émission, l’animateur Karim Lahlu aborde un sujet sensible, le retour de la Mafia K’1 Fry.

Un sujet auquel Manu Key répond avec une grande humilité et sincérité dans la vidéo suivante :

Après cette déclaration, les autres de la Mafia K’1 Fry seront-ils aussi enthousiastes à l’idée de se retrouver dans un premier temps et pourquoi pas évoquer un retour?

En attendant, vous pourrez retrouver l’histoire de Manu Key et de LA Mafia K’1 Fry dans l’ouvrage “Les liens sacrés” dès le 27 Novembre 2020.

Par La Rédaction avec Cause Commune 93.1