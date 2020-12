Paris. Une poutre en béton de 400 tonnes chute sur les voies du RER C

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Une importante poutre en béton s’est effondrée au niveau de Tolbiac Massena cette nuit. Le trafic est fortement interrompu.

Selon nos informations, l’accident s’est produit vers 1h30 du matin sur le chantier urbain de la ZAC Paris Rive Gauche (13ᵉ arrondissement de Paris). Un coffrage destiné à la réalisation d’une poutre de près de 400 tonnes est tombé sur les voies.

Selon les premières constatations, une caténaire aurait été fortement endommagée. Les experts OA doivent se rendre sur place pour constater l’ensemble des dégâts occasionnés par la chute de ce coffrage.

Fort heureusement le drame n’a fait aucun blessé comme nous le confirme la SNCF joint par téléphone qui précise que cela entraîne « des conséquences sur le trafic. »

La SNCF qui attend toutefois « des précisions de la part des entreprises responsables du chantier pour en savoir plus sur la durée d’intervention nécessaire à l’enlèvement du coffrage qui entrave les voies, et espère une reprise des circulations au plus vite dans les prochains jours pour minimiser la gêne causée aux voyageurs. » comme elle le fait savoir via un communiqué de presse.

Pour éviter toute récupération hasardeuse, et clore les débats. Voici ce qui pose problème sur le RER C.

Une poutre béton de 400T a chuté sur les voies du RER C causant de nombreux dégâts à la caténaire et peut être ailleurs. Les experts OA sont appelés sur place. Bonne journée.. pic.twitter.com/Xony6yKd6M — Infrapower (@Infrapower19_95) December 1, 2020

Informations SNCF :

Suite à cet incident, le trafic est interrompu entre Paris Austerlitz et Massy – Palaiseau et entre Paris Austerlitzet Juvisy jusqu’à nouvel avis, précise la SNCF dans son communiqué. La circulation est également interrompue entre Saint-Quentin en Yvelines et Versailles Chantiers.

Sur la branche Pontoise/St-Quentin-en-Yvelines, les RER sont limités à la gare Paris Austerlitz. Les voyageurs sont invités à emprunter le réseau RATP (bus et métro).

Sur la branche Dourdan/St-Martin-d ‘Étampes, les RER sont limités à la gare de Juvisy. À Juvisy, les voyageurs sont invités à emprunter le RER D pour rejoindre Paris. Des bus de substitution seront mis en place pour assurer la desserte des gares intermédiaires entre Juvisy et Bibliothèque-François Mitterrand.

Sur la branche Versailles-Chantiers, les RER sont limités à Juvisy/ Les voyageurs sont invités à emprunter le RER B pour rejoindre Paris.•Trains Intercités: tous les trains sont reportés au départ et à l’arrivée à la gare de Paris Bercy.•Trains TER habituellement au départ et à l’arrivée de Paris Austerlitz:report des départs et arrivées dans les gares de Paris Bercy et de Brétigny.



Attention: certains trains sont supprimés ou remplacés par des bus de substitution. •Trains TER desservant la Bourgogne Franche-Comté au départ et à l’arrivée de Paris Bercy: report des départs et arrivées en gare de Paris Gare de Lyon.

Par Jérémy Renard