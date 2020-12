Le géant Apple dévoile son premier casque audio AirPods Max vendu à un prix exorbitant !

Posted by La Rédaction on. Updated:

Alors que les fêtes de Noël approchent à grand pas, le géant Apple vient de dévoiler son premier casque audio au prix, tenez-vous bien de… 629 euros.

La célèbre marque à la pomme réputée pour la qualité de ses produits (mais aussi pour ses tarifs excessifs), vient de dévoiler ce mardi 8 décembre, son tout premier casque audio, à savoir l’AirPods Max.

Ce casque au design très soigné, est un casque circum-auriculaire (qui recouvre totalement l’oreille), avec un son haute fidélité. Le produit est doté d’une puce H1 et d’un logiciel avancé pour utiliser le traitement adaptative, la réduction active du bruit, le mode transparence et l’audio spatial, précise un communiqué de presse de la marque.

Le casque audio AirPods Max d'Apple © Apple

Un concentré de technologie

L’AirPods Max dispose de plusieurs fonctionnalités lui permettant d’offrir une qualité d’écoute incomparable. Le produit qui permet une Égalisation adaptative, la réduction active du bruit, un Mode Transparence ainsi que la fonctionnalité Audio spatial.

L’Égalisation adaptative permettant d’ajuster le son au réglage et à l’isolation des coussinets en mesurant le signal sonore envoyé pour adapter les fréquences basses et moyennes en temps réel, et ainsi offrir une expérience sonore riche et ultra-précise.

La technologie de réduction active du bruit qui offre quant à elle une immersion audio exceptionnelle à ses utilisateurs sans que ces derniers ne soient gênés par les bruits environnants.

Le Mode Transparence permet quant à lui d’écouter simultanément la musique et les bruits de l’environnement à savoir les sons ambiants, y compris la voix des celles et ceux qui utilisent le casque audio.

Enfin, l’Audio spatial va offrir aux utilisateurs une qualité audio avec suivi dynamique des mouvements de tête, offrant ainsi une expérience immersive digne d’une salle de cinéma avec du son en 5.1, 7.1 ou encore en Dolby Atmos.

Pour pouvoir acquérir ce produit haute de gamme disponible à la vente dès le 15 décembre, il faudra tout de même débourser 629 euros. Le casque est fourni avec une Smart Case, permettant ainsi de ranger l’AirPods Max. Cette petite sacoche de protection permet également d’activer un mode de consommation ultra-économe pour préserver la batterie lorsque celle-ci n’est pas utilisée.

AirPods Max / © Apple AirPods Max / © Apple AirPods Max / © Apple AirPods Max / © Apple

Par Jérémy Renard