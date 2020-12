Décès du couturier Pierre Cardin à l’âge de 98 ans

Posted by La Rédaction on. Updated:

La famille du couturier Pierre Cardin a annoncé sa mort à l’âge de 98 ans à l’AFP à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, dans l’ouest de Paris.

Pierre Cardin, couturier visionnaire et pionnier, était le dernier témoin vivant de la mode du XXe siècle. Né dans une famille d’immigrés italien en 1922, il apprend la coup chez un tailleur à Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, il rejoint Paris et fait une heureuse rencontre avec Jean Cocteau et Christian Bérard. Il réalise alors les costumes et les masques du film La Belle et la bête. Satisfaits par son travail, ils le présentent à Christian Dior qui l’engage comme tailleur.

C’est en 1954 que le styliste lance sa propre maison. En 1959, il participe aux débuts et à l’avènement du prêt-à-porter féminin. Bien vite, il aura pas moins de 850 licences, 500 usines et 200 000 employés en France et à travers le monde.

Il est le premier couturier à intégrer l’Académie des Beaux-Arts, faisant de la mode un art à part entière. Avec des collections emblématiques, ce couturier français est l’un des plus connus au monde. C’est une figure légendaire de la mode qui s’éteint aujourd’hui.

Le couturier français Pierre Cardin est mort #AFP pic.twitter.com/0fUqPSRdf6 — Agence France-Presse (@afpfr) December 29, 2020

Par Anna David