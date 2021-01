Femme de ménage : entretenez votre logement en votre absence

Posted by La Rédaction on

[Contenu Sponsorisé]

Qu’il s’agisse de votre logement secondaire ou de votre logement principal, votre maison requiert une attention particulière en votre absence. Comment entretenir votre maison lorsque vous êtes absent ? Découvrez tous nos conseils.

Vous partez en vacances ? Vous quittez votre maison et vous souhaitez la retrouver en parfait état ? Par chance, des solutions efficaces existent afin de faire entretenir votre maison en votre absence. La première consiste à faire appel à une femme de ménage.

Avoir recours à une femme de ménage lorsque vous êtes absent possède plusieurs avantages. Confier l’entretien de sa maison permet de gagner en sérénité, en vous déchargeant des contraintes de gestion. En effet, même en votre absence, de nombreuses tâches restent à accomplir afin que votre maison soit accueillante à votre retour :

Nettoyer les salles d’eau et la cuisine afin d’éviter le développement de moisissures.

Laver et aérer la literie (draps, oreillers, couettes, etc.) pour chasser les mauvaises odeurs.

Aérer toutes les pièces de la maison pour garder sa maison saine.

Dépoussiérer toutes les pièces en portant une attention particulière au dessous des meubles que l’on a tendance à laisser à l’abandon au quotidien.

Nettoyer le réfrigérateur et procéder au dégivrage du congélateur.

Arroser les plantes et les mettre quelques minutes au soleil de temps à autres.

Pour qu’il soit efficace, l’entretien de votre maison doit être judicieusement planifié. Avec une aide-ménagère, il vous sera possible de mettre en place un emploi du temps afin de planifier intelligemment ses interventions. Par exemple, il sera nécessaire de prévoir une première intervention afin de présenter votre domicile. Cette première prestation en présentiel permettra de dialoguer avec l’aide-ménagère dans le but d’instaurer une relation de confiance.

Puis, la femme de ménage pourra effectuer ses prestations en votre absence selon le calendrier instauré. Il sera notamment intéressant de planifier une intervention juste avant votre retour de vacances par exemple afin de retrouver une maison parfaitement propre et saine. La femme ou l’homme de ménage pourra notamment ouvrir les volets, nettoyer les surfaces, laver les draps, allumer le chauffage et rebrancher tous les appareils ménagers nécessaires à votre confort.

Enfin, durant une absence prolongée, entretenir sa maison est aussi un moyen efficace de la protéger des cambriolages. Simuler une présence est une technique idéale afin de dissuader les visiteurs mal intentionnés.

À qui confier l’entretien de sa maison ?

Pour réaliser les différentes tâches liées au bon fonctionnement de votre maison, déléguez-les à une entreprise de nettoyage professionnelle. La première difficulté sera de trouver une personne de confiance qui aura la charge de l’entretien de votre maison en votre absence. Confier les clés de son logement à une tierce personne peut être stressant. L’aide-ménagère est-elle sérieuse ? Est-ce que mes biens sont en sécurité ? Il est légitime de se poser ce genre de questions.

Pour vous aider dans votre choix, certaines plateformes de réservation d’aides ménagères en ligne permettent aux clients de laisser des avis sur les différentes prestations réalisées. En plus de vous rassurer sur l’honnêteté du prestataire, les avis sont idéals pour estimer la qualité du travail effectué.

L’entretien d’une maison demande un savoir-faire et des connaissances en matière de règles de propreté et d’hygiène. Rechercher son prestataire sur une plateforme de mise en relation entre aides ménagères et particuliers permet d’avoir accès à plusieurs profils sélectionnés de manière rigoureuse. Vous y retrouverez des aides ménagères qualifiées et assurées près de chez vous, pour entretenir votre logement en votre absence.

Combien coûte l’entretien de sa maison ?

Tout comme l’entretien d’une maison en présentiel, le coût de l’entretien d’une maison en votre absence varie selon qu’il s’agisse d’une intervention ponctuelle ou d’une intervention sur le long terme. Aussi, le tarif diffère selon le type de prestations, la fréquence des interventions et lieu de la prestation. En effet, le coût d’une aide-ménagère peut varier de 20% d’une région à l’autre. Comptez en moyenne 20 euros de l’heure pour une aide-ménagère.

À noter : le recours à une aide-ménagère donne droit à un crédit d’impôt de 50% dans la limite de 12 000€/an ou 20 000€ dans certains cas, comme un handicap notamment.

Choisir une intervention ponctuelle ou régulière ?

Faire entretenir sa maison peut être nécessaire lors d’une absence prolongée ou lors d’absences quotidiennes. Quel bonheur de retrouver sa maison propre au retour du travail ! Il peut notamment s’agir de prestations hebdomadaires ou bimensuelles. Rangement, dépoussiérage, repassage ou encore nettoyage des surfaces, l’entretien d’une maison est chronophage et énergivore. Faire intervenir une femme de ménage en votre absence est le gage d’un gain de temps considérable au quotidien.