Mira Furlan, l’actrice de « Lost » et « Babylon 5 » est décédée

L’actrice croate de 65 ans est décédée des suites de problèmes de santé ce 22 janvier. Mira Furlan est connue pour ces rôles dans les séries télévisés Lost et Babylon 5.

L’actrice est décédée de problèmes de santé qui semblait durer depuis quelques temps. Le réalisateur invite les fans des œuvres de Mira Furman a célébré tout ce qu’elle a fait et sa longue bataille.

C’est par un message posté le 22 janvier dernier sur son compte Twitter que Mira Furlan a fait comprendre à ses followers qu’elle rejoindrait bientôt le paradis. « Je regarde les étoiles. C’est une nuit dégagée et on peut voir la voix lactée. C’est là que je me rendrai bientôt. “Nous sommes des poussières d’étoiles”. Je me souviens de cette ligne de dialogue de Delenn. Ce n’est pas une mauvaise perspective. Je n’ai pas peur. Laissez-moi fermer les yeux et sentir la beauté qui m’entoure. Et respirer sous le ciel noir couvert d’étoiles. Inspirer. Expirer. C’est tout. » avait-elle posté.

Quelques heures plus tard, le réalisateur J. Michael Straczynski a confirmé la nouvelle avec un post Twitter. Dans une lettre, il explique : « Nous savions depuis un certain temps maintenant que la santé de Mira était défaillante… Et nous redoutions tous ce jour. ».

It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v — J. Michael Straczynski (@straczynski) January 22, 2021

L’actrice était née à Zagreb en 1955, alors en Yougoslavie. Elle se fait connaître avec son rôle dans « Papa est en voyage d’affaires » en 1985. Sa carrière décolle avec une Palme d’Or à Cannes et la nomination du film pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Elle émigre ensuite aux Etats-Unis en 1991. Mira Furlan devient Delenn l’ambassadrice dans la série Babylon 5. En 2004, elle incarne Danielle Rousseau, une scientifique coincé sur la mystérieuse île de la série Lost.

Par Émilie Autin