Val-de-Marne. Une femme entre la vie et la mort après avoir transformé son four en barbecue

Posted by Jérémy R. on

Une femme enceinte de six mois se trouve actuellement dans un état critique après avoir mis de l’alcool à brûler et du charbon dans son four, à Vitry-sur-Seine.

Le 22 janvier dernier, une importante déflagration s’est produite dans un appartement de l’avenue Lucien-Français, à Vitry-sur-Seine.

Selon Le Parisien, une femme enceinte de six mois a été grièvement blessée par l’explosion de son four. Quelques instants plus tôt, la victime avait mis de l’alcool à brûler et du charbon dans son four qu’elle avait transformé en barbecue. Le mélange des deux matériaux a provoqué une importante boule de feu, blessant gravement la femme qui se trouve actuellement entre le vie et la mort après avoir été grièvement brulée sur l’ensemble du corps, précise le quotidien.

Le beau-frère de la victime qui se trouvait également dans l’appartement au moment des faits a été plus légèrement blessé au niveau des mains et des mollets et a été légèrement intoxiqué par les fumées, ajoute Le Parisien.

Les deux victimes ont été prises en charge par les pompiers qui ont transporté la future maman dans un état grave vers l’hôpital Saint-Louis à Paris (10e). Le beau-frère a quant à lui été transporté vers l’hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne.

Fort heureusement, l’explosion n’a pas produite d’incendie.

