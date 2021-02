Covid-19 : la vaccin russe Spoutnik V serait efficace à plus de 91%

Posted by Emilie Autin on. Updated:

Le vaccin russe Spoutnik V est efficace à 91.6% contre toutes les formes symptomatiques du COVID-19.

Ces résultats, d’abord avancés par la Russie, ont été validés par une étude indépendante parue dans le revue médicale The Lancet, ce mardi 2 février. Le vaccin russe pourrait bientôt faire son entrée dans l’Union Européenne.

La vaccination s’accélère partout dans le monde. Chaque fournisseur tente de trouver le vaccin miracle, celui qui permettra de sauver le plus de vie. Le vaccin russe semble rejoindre la liste des vaccins les plus performants. Ce mardi 2 février, c’est une étude publiée dans la revue médicale, The Lancet qui a confirmé les premiers résultats obtenus par le vaccin Spoutnik V (à prononcer Vé, et non pas comme le chiffre romain) développé par la Russie.

Spoutnik V se classe même en haut du tableau des vaccins contre le COVID-19 avec 91.6% d’efficacité sur les formes symptomatiques. En comparaison, ceux de Pfizer / BioNTech et Moderna donnent des résultats autour de 95%. Ces premiers résultats confirment les affirmations données par la Russie en automne dernier.

La communauté scientifique internationale avait accueilli avec méfiance les affirmations de la Russie comme le rappelle FranceInfo. « Le développement du vaccin Spoutnik V a été critiqué pour sa précipitation, le fait qu’il ait brûlé des étapes et une absence de transparence. Mais les résultats rapportés ici sont clairs et le principe scientifique de cette vaccination est démontré », pensent deux spécialistes britanniques, les professeurs Ian Jones et Polly Roy, dans un commentaire joint à l’étude de The Lancet. Ils estiment même que ce vaccin pourrait rejoindre la liste des vaccins à utiliser.

L’Agence Européenne des médicaments pourrait quant à elle se pencher sur ce vaccin déjà utilisé en Russie, mais aussi en Argentine ou encore en Algérie. Encore frileux, la majorité des pays européens attendent l’avis des autorités européennes. « Si l’Agence européenne du médicament considère qu’il est sûr et efficace, la Haute autorité de santé française procèdera à la même évaluation et il pourrait évidemment être proposé aux citoyens français, si c’était le cas. » avait déclaré Gabriel Attal au micro de Franceinfo ce lundi. Cependant, certains pays comme la Hongrie ont fait cavalier seul en commandant plusieurs doses.

Selon FranceBleu, le vaccin Spoutnik V se conserve dans un frigo classique. Il est nécessaire d’en injecter deux doses. Des chercheurs se demandent pourtant si une seule dose ne suffirait pas. Après la première injection, le protection atteint plus de 70%.

