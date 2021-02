Birmanie : elle filme son cours d’aérobic pendant le coup d’État

Posted by Emilie Autin on

La vidéo a fait le tour d’Internet en quelques heures.

Pendant qu’une jeune femme enregistre son cours d’aérobic sur une place de la capitale birmane, le coup d’état des militaires se déroule en fond. Une vidéo qui a été vue plus d’une vingtaine de millions de fois en l’espace de quelques jours.

Une vidéo qui représente la banalité du quotidien face aux événements politiques. Alors qu’elle enregistre son cours d’aérobic, un coup d’état vient renverser l’ordre politique de son pays. Pendant que les camions militaires se dirigent en direction du parlement, passant les contrôles de l’armée, la jeune femme continue ses exercices ne se doutant pas un seul instant que son pays va être désormais contrôlé sous le régime de l’armée.

Cette jeune femme s’appelle Khing Hnin Wai comme le rapporte FranceInfo. Elle a 26 ans et donne des cours d’aérobic en ligne. Elle se prépare aussi depuis quelques temps à un concours de danse. Comme tous les matins, elle descend en bas de son immeuble et pose sa caméra. La vue est dégagée sur l’une des grandes artères de la capitale birmane, Naypyidaw. Cette grande rue donne sur le Parlement, un peu plus loin. Des camions passent souvent, ce qui n’a pas pour habitude de l’inquiéter.

Khing qui était plongée dans sa chorégraphie dansée sur une chanson entrainante de po indonésienne constatera, quelques instants plus tard le coup d’État ayant mené à l’arrestation de la dirigeante de Facto, à savoir Aung San Suu Kyi ainsi que d’autres hauts responsables du pays, l’armée ayant ainsi renversée le gouvernement Birman.

Par Émilie Autin