Grande-Bretagne. (Vidéo) Un éboueur licencié pour avoir détruit le bonhomme de neige d’un enfant de 3 ans

Un éboueur a été licencié par son employeur pour avoir volontairement détruit le bonhomme de neige d’un enfant dans un quartier pavillonnaire.

Les faits remontent à début février, quand un éboueur a été filmé par les caméras de surveillance d’un pavillon, en train de donner un coup de pied dans le bonhomme de neige réalisé quelques instants plus tôt par Joseph Taylor, un petit garçon de trois ans.

Sur les images, on peut-y voir l’homme prendre un malin plaisir à détruire le bonhomme de neige d’une hauteur d’environ 2 mètres tandis que l’enfant assiste, impuissant à la scène depuis sa fenêtre alors qu’il a pour habitude d’admirer le passage du camion.

« Joseph aime regarder les éboueurs et leur fait régulièrement signe. Mardi, il est venu me voir en pleurs et m’a dit que l’éboueur avait tué son bonhomme de neige. Je n’ai pas tout de suite compris ce qu’il a dit puis en regardant les images de ma caméra de surveillance, j’étais vraiment choquée » a expliqué la maman, Sophie Taylor, au journal britannique, The Sun. Cette dernière qui a ajouté « Quel genre de personne fait ça à un bonhomme de neige ? ».

Après avoir consulté les images de vidéo surveillance, les parents de Joseph ont contacté l’entreprise en charge de la collecte des déchets. L’histoire qui a fait grand bruit, est remontée jusqu’aux oreilles du conseil communal de Hereford. Le salarié a été quant à lui licencié par la commune.

