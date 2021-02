Super Bowl LV 2021. Revivez la performance du chanteur The Weeknd

Posted by Jérémy R. on

Ce dimanche 7 février, le 55ème Super Bowl LV s’est tenu au Raymond James Stadium de Tampa dans l’État de Floride.

Cette emblématique finale de football américain de la saison 2020 de la NFL opposait les Chiefs de Kansas City, tenants du titre et champions de l’American Football Conference (AFC) aux Buccaneers de Tampa Bay, champions de la National Football Conference (NFC).

Comme pour chaque édition du Super Bowl, la mi-temps du match a été célébrée par un show en grande pompe orchestré par le chanteur et canadien , The Weeknd qui a assuré le spectacle, apparaissant ainsi sous son vrai visage alors que celui-ci s’affichait depuis plusieurs semaines avec des bandeaux.

Un show d’1/4 d’heure

Durant près de 15 minutes, le chanteur et compositeur a fait le show devant un stade survolté aux côtés d’un public très limité en raison des conditions sanitaires liées au Covid-19. Seulement 25.000 personnes majoritairement constituées de professionnels de santé ont pu participer aux festivités.

Il a ainsi repris en live ses plus grands titres comme Starlight, I Feel It Coming, Can’t Feel My Face ou encore Blinding Lights pour conclure ce show en dansant sur la pelouse du Raymond James Stadium de Tampa, aux côtés d’une centaine de danseur.

Le match qui était retransmis sur la chaine CBS2, s’est quant à lui soldé par la victoire de l’équipe Tampa Bay avec un score final de 31 à 9 face aux Chiefs de Kansas City. Le quaterback légendaire, Tom Brady, est parvenu à décrocher son septième titre de champion à l’issue de cette soirée, faisant de lui l’une des icônes du championnat de football américain.

