La chanteuse Mariah Carey poursuivie en justice par sa sœur



La chanteuse américaine s’est livrée dans une œuvre autobiographique intitulée The meaning of Mariah Carey, parue en septembre dernier.

Une confession sur son cercle familial houleux qui a grandement déplu à sa sœur, accusant la célébrité de préjudice moral. Elle va la poursuivre en justice.

Dans ce journal intime, Mariah Carey parle de sa carrière musicale et de ses histoires amoureuses et revient sur son enfance, en évoquant ses relations familiales tumultueuses. La star de 50 ans révèle qu’elle aurait subi des violences, des sévices corporels ainsi que des humiliations répétitives de la part de sa sœur Alison Carey. Elle l’aurait notamment brûlé au troisième degré et aurait tenté de la droguer afin de la prostituer.

La sœur aînée de la diva, qui nie totalement les faits, réclame plus d’un million de dollars de dommages et intérêts, pour « l’immense détresse émotionnelle causée par la prévenue qui est sans cœur, vicieuse, vindicative, ignoble et pour l’humiliation non nécessaire causée à une personne déjà fragile psychologiquement » a-t-elle déclaré dans sa déposition à la Cour Suprême du Comté de New York.

Depuis la parution du livre, Alison Carey aurait sombré dans l’alcool et ne cesserait de pleurer. Le grand frère du clan Carey, Morgan, dépeint comme un homme violent, a également exprimé la volonté d’intenter la chanteuse en justice. L’interprète de Hero n’a fait aucune déclaration concernant ses accusations. Toutefois, l’affaire est en cours de traitement et la justice devrait rendre son verdict dans les jours voir les semaines à venir…

Par Joyce Adiahenot