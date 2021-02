Val-d’Oise : Les gendarmes lancent un appel à témoins après la disparition d’une joggeuse de 41 ans

Posted by Jérémy R. on

Anne-Frédéric Obszynski n’a plus donné signe de vie depuis dimanche après-midi. La femme de 41 ans était partie faire un jogging au moment de sa disparition.

Ce lundi 22 février, les gendarmes du Val-d’Oise on lancé un appel à témoins sur les réseaux pour retrouver une quadragénaire disparue au lors de son jogging sur les bords de l’Oise ce dimanche.

Selon les derniers éléments rapportés aux gendarmes du département, la victime était partie courir en fin d’après-midi sur le chemin du Halage près du pont de Méry-sur-Oise (95) lorsqu’elle a disparu.

Anne-Frédéric Obszynski avait stationné son véhicule, un Citroën Saxo gris immatriculé EX-563-AF sur le parking du chemin du Halage, pont de Mery-sur-Oise.

La femme de 41 ans est de type caucasien, elle mesure 1m70 et de corpulence normale. Elle a les cheveux blonds mi-longs. Au moment de sa disparition, la victime avait les cheveux attachés. Elle portait un sweat à capuche gris ou violacé et était vêtue d’un jogging noir et de baskets noires à semelles blanches.

Une enquête a été ouverte et confiée aux gendarmes de la section de recherches de Versailles. Si vous avez des informations qui permettraient d’aider les enquêteurs, vous pouvez contacter la section de recherches de Versailles au 01.34.41.54.45.

Les gendarmes ont publié un cliché montrant la femme circuler à bord de son véhicule, filmée par les caméras de surveillances quelques instants avant sa disparition.

