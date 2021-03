La croisière, une formidable escapade pour découvrir le littoral français

Posted by Jérémy Renard on

Même pour les résidents en France, la croisière reste le meilleur moyen de découvrir le littoral français. En effet, elle peut couvrir l’essentiel des côtes du pays en un temps record, et les vues panoramiques qu’on peut voir pendant ces escapades maritimes n’existent nulle part ailleurs. La croisière vous permettra de profiter de l’éclectisme de la Côte d’Azur et des différentes architectures uniques en leurs genres, comme celle de la ville de Nice, de Menton, ou encore d’Eze sur Mer. Aussi, elle est idéale pour les gastronomes, puisqu’elle inclut la meilleure cuisine des plus grands chefs, et vous fera déguster des plats français authentiques, à base de fromage et de vin, ainsi que des délicatesses qui s’inspirent des habitudes de chaque région que vous visitez.

La croisière, au cœur du tourisme français :

Avec plus de 90 millions de visiteurs chaque année, la France est le plus grand pays touristique, et Paris est la ville la plus visitée au monde. Il est donc tout à fait normal que le secteur touristique en croisière y soit florissant. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir toutes les facettes des croisières en France et ce qu’elles ont de particulier à offrir.

Un mix méditerranéen :

La Côte d’Azur fait partie des régions françaises qui n’ont pas besoin d’être présentées. Cela dit, beaucoup en ignorent l’histoire. Pourtant, c’est en analysant son aspect culturel qu’on peut mieux apprécier ses couleurs. Si vous avez déjà visité les voisins méditerranéens de la France, vous avez certainement remarqué des traits communs entre ces derniers et la Côte d’Azur, que ce soit au niveau architectural que gastronomique.

Une architecture Baroque :

Durant des siècles, les italiens ont occupé diverses régions de la France et ont, naturellement, laissé des traces. Par exemple, parmi les traits qui caractérisent la ville de Nice, on trouve l’art baroque, au niveau de son architecture. Par moments, lorsqu’on visite la ville, on a l’impression de se promener dans les rues de Naples. De même, à Menton, vous pouvez marcher tout le long de la côte et admirer les reflets des bâtiments sur l’eau. D’ailleurs, cette expérience nous rappelle bien notre visite de la ville de Portofino, en Italie.

L’air français et les repas italiens :

Plusieurs des habitants de Nice ont des origines italiennes. Alors que beaucoup de ces derniers ne le savent même pas, leur culture ne trompe pas. Il suffit de voir les recettes de leurs différents plats niçois pour s’en rendre compte. En dégustant les pizzas, on reconnaît facilement le goût salé de la pancetta (qui est le bacon italien en quelques sortes), et les clafoutis y sont crémeux, et remplis de cerises, exactement comme les clafoutis italiens.

Profitez de la brise du littoral :

Ce qu’il y a d’intéressant avec les croisières, c’est qu’il n’y a rien d’obligatoire. Tandis que vous pouvez suivre votre guide et faire un tour complet des attractions essentielles de la région que vous visitez, rien ne vous empêche d’aller vous dégourdir les jambes tout seul, ou de simplement rester à bord, boire un cocktail et profiter du soleil sur une chaise longue, au bord de la piscine ou faire quelques Spins sur votre machine à sous préférée dans le Casino, si votre bateau de croisière en a un. Cela dit, la Côte d’Azur est si riche en endroits paradisiaques, qu’il serait dommage de les manquer à cause de la paresse. Quant aux jeux de casino, vous pouvez toujours les avoir sur votre Smartphone, en vous connectant à Livegeek.

Des panoramas inoubliables :

Les côtes françaises sont connues pour leurs magnifiques paysages naturels. Il suffit de faire une petite croisière pour profiter d’innombrables panoramas, comme ceux d’Eze Sur Mer et son jardin botanique, qui sont dignes des plus belles régions du monde.

Cannes : une destination à ne pas rater en croisière

Si vous avez l’opportunité de partir en croisière et de visiter Cannes, n’hésitez pas ! La visite peut être encore plus excitante, si elle se déroule pendant le fameux festival du cinéma. La région a beaucoup à offrir et vous ne risquez pas de vous ennuyer, même en vous promenant aléatoirement. Voici une petite recommandation quand-même : une fois à Cannes, trouvez un petit bateau qui vous emmènera sur l’île Sainte Marguerite.