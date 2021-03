Posted by La Rédaction on. Updated:

Âgée de 26 ans, la policière a été blessée au cou et aux cervicales alors qu’elle se trouvait sur un parking situé derrière le commissariat de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne).

Les faits se sont produits dimanche matin à proximité du commissariat de la commune. Une policière qui venait de prendre son service, a été violemment agressé à la suite d’un différent avec un automobiliste.

Selon LCI, la jeune femme était en train de garer son véhicule sur le parking lorsqu’un automobiliste, mal stationné, lui empêchait d’accéder au parking. La fonctionnaire aurait alors demandé au conducteur de bien vouloir se garer correctement, chose que ce dernier aurait refusé.

La policière perd partiellement connaissance

« J’ai ouvert ma fenêtre et je lui ai demandé poliment de décaler son véhicule », a déclaré cette dernière lors de son audition après les faits. « Il s’est retourné en me disant : ‘Hey, ne commence pas à me casser les couilles et fait le tour comme tout le monde’. J’ai donc répondu ‘Ce serait dommage de recevoir une verbalisation’. Je suis sortie pour noter sa plaque d’immatriculation.” » raconte la policière.

C’est à ce moment-là que l’homme aurait saisi la policière par le cou en l’étranglant violemment puis il a menacé de la tuer. « Je vais te tuer, je vais te tuer » a déclaré la fonctionnaire de police qui a partiellement perdu connaissance avant que ses collègues n’arrivent en renfort, précisent nos confrères.

L’individu a été aussitôt interpellé après avoir porté un coup au visage d’un des collègues de la victime. La femme et les deux frères de l’automobiliste qui étaient descendus de leur immeuble pour filmer la scène ont également été placés en garde à vue. Ces derniers qui auraient aussi menacés de mort la policière.

Une enquête a été ouverte pour « tentative d’ homicide volontaire par strangulation ». De son côté, le syndicat de police Alliance 94 a apporté son soutien à la jeune policière blessée au cou dont le pronostic vital n’était pas engagé.

« Prompt rétablissement aux fonctionnaires blessés lors de l’interpellation.Vu la gravité des faits et la récurrence de faits criminels sur la commune de Champigny-sur-Marne, Alliance Police Nationale suivra de prêt ce dossier et épaulera comme il se doit l’ intégralité des victimes. » ont précisé ces derniers.

