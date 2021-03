Posted by La Rédaction on

Trois personnes ont été tuées, dont un jeune garçon après le crash d’un avion de tourisme survenu dans la ville de Pembroke Pines, située dans le sud-est de la Floride.

Le drame s’est produit ce lundi à proximité de l’aéroport de North Perry, à Pembroke Pines. Un avion de tourisme s’est écrasé peu de temps après le décollage sur un véhicule qui circulait dans un quartier pavillonnaire, comme l’a fait savoir la Federal Aviation Administration, via un communiqué.

Deux personnes se trouvaient à bord du monomoteur quand l’accident s’est produit. Les deux victimes ont été tuées sur le coup. Quant aux occupants, du véhicule, une mère et son fils, grièvement blessés ont été transportés à l’hôpital mais l’enfant n’a malheureusement pas survécu à ses blessures.

Pour le moment les circonstances de l’accident ne sont pas connues. Une enquête a été ouverte par La Federal Aviation Administration (FAA), l’agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l’aviation civile aux États-Unis. Selon plusieurs témoins qui se sont confiés aux médias locaux, l’une des ailes de l’appareil aurait touché le sol avant de venir s’écraser contre le véhicule.

Des informations qui ont été confirmés plus tard par la diffusion d’une vidéo filmée par la caméra d’un pavillon qui a été témoin de toute la scène. On y voit bien l’avion venir percuter le sol de plein fouet avant de terminer sa course dans le véhicule de la famille puis de prendre feu.

Les investigations se poursuivent…

Par La Rédaction