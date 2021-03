Entrepreneur dans la finance, comment développer son activité

Posted by La Rédaction on

Nous avons rencontré Djordje Novakovic, un jeune passionné de la finance qui nous a livré ses secrets pour entreprendre avec succès. Comme lui, ce sont de nombreux jeunes qui se lancent mais seulement très peu arrivent à en vivre et à développer leur entreprise.

C’est dès son plus jeune âge que Djordje découvre le monde des banques et des marchés financiers. C’est donc naturellement que le jeune homme décide d’orienter ses études vers le trading.

Son éducation : le point clé de sa réussite

Pour maximiser ses chances de réussite dans le monde très compétitif du trading, le jeune homme décide de se focaliser sur ses études supérieures. Il est diplômé d’HEC Lausanne et d’un Master en risques financiers qu’il obtient dans un prestigieux établissement de Londres. Avec le recul, il prend conscience que ses années universitaires lui ont permis d’acquérir un œil critique et des connaissances qu’il n’aurait pu développer nulle part ailleurs.

Ses débuts dans la finance

Djordje a toujours été intéressé par le monde de la finance. Des cryptomonnaies, aux actions en passant par le trading des monnaies, il n’a pas cessé de s’ouvrir aux nombreux domaines de la bourse. C’est donc naturellement que dès qu’il pouvait mettre de l’argent de côté il investissait dans des actions à faibles risques. Le jeune homme se rend compte qu’il est facile de générer des revenus complémentaires en sachant décrypter les mécanismes des bourses. Petit à petit, ses amis s’y intéressent et il commence à prodiguer ses conseils. Ce qu’il pensait être à l’époque un jeu sera en fait le commencement de son activité professionnelle.

Le développement de son entreprise

Après l’obtention de son diplôme c’est donc une évidence pour Djordje : il sera son propre patron ! Le jeune homme décide de partir à l’étranger pour monter, avec ses associées, un fonds d’investissement. Il se rend vite compte que pour faire de la gestion de portefeuilles à grande échelle il fallait inventer un outil capable de faire du trading de façon automatique. Il développe et crée donc un algorithme capable de placer des actions plus ou moins risquées en fonction des cours de la bourse. Cet algorithme est un succès, il dépasse son objectif en moins d’un an !

L’investissement immobilier la continuité de son projet

Grâce au succès de la gestion des portefeuilles de ses clients à Miami, Djordje décide d’investir dans l’immobilier et devient propriétaire de 6 appartements en France et en Suisse. Une suite logique pour le jeune homme qui souhaitait avant tout pouvoir continuer à générer des revenus. Il continue tout de même à garder un œil sur la bourse pour continuer à diversifier ses placements.

Un entrepreneur qui n’a pas fini de grandir

Djordje est toujours présent pour conseiller ses amis et investir dans de nouveaux projets. Il n’hésite pas à prodiguer ses conseils et à accompagner certains entrepreneurs comme l’ont fait pour lui ses mentors. Nous n’avons pas fini d’entendre parler de Djordje dans le monde du trading et suivons son évolution.