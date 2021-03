Posted by Jérémy Renard on

Invité ce mercredi soir dans l’émission Quotidien sur TMC, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a été pris d’un énorme fou rire à la suite d’une séquence diffusée dans l’émission.

C’est lors de la séquence « Morning Glory » lancé par Yann Barthès ce mercredi soir, qu’Olivier Véran a été pris d’un énorme fou rire.

Et pour cause, une séquence avec Louis Aliot diffusée en fin d’émission, a beaucoup amusé le ministre de la Santé. Dans cette dernière, on peut-y entendre le maire de Perpignan et membre du Rassemblement National, Louis Alliot s’exprimer sur un sujet en rapport avec le vaccin Pfizer, sauf que ce dernier réalise un joli lapsus en le nommant « Fister ».

« Monsieur vaccin disait qu’il n’avait aucun élément sur les études faites sur le fameux vaccin “Fister” à l’époque » a déclaré à France Info, Louis Aliot. De retour en plateau après la diffusion de cette séquence, le ministre de la Santé, s’empare d’un fou rire qu’il aura du mal à contenir, faisant à son tour rire Yann Barthès, comme en témoignent les images.

