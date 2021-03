Le festival de la culture populaire japonaise « Japan Expo » de nouveau annulé pour la deuxième année consécutive

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Pour la deuxième année consécutive, les cosplay ne paraderont pas au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte après l’annonce d’une nouvelle annulation de la « Japan Expo »

L’évènement emblématique de la pop culture japonaise qui avait été annulé l’année précédente, ne pourras pas non plus se tenir cette année en raison de la crise sanitaire qui connait un regain épidémique en France depuis quelques jours.

Ce mardi 30 mars, les organisateurs ont été contraints d’annoncer la mauvaise nouvelle aux fans qui pensaient pouvoir participer à l’évènement pour se retrouver et partager un bon moment en cette période particulièrement compliquée.

« C’est le cœur lourd que nous devons nous résoudre à décaler de nouveau la 21e édition de Japan Expo Paris. Nous vous donnons donc rendez-vous à l’été 2022. » Japan Expo

L’évènement est donc de nouveau reporté pour la deuxième fois à l’été 2022. Le festival ne pouvant pas se tenir en ce moment en raison de la situation épidémique qui se dégrade fortement depuis quelques jours. « Toutes les hypothèses qui pourraient nous permettre de vous proposer un festival en version dégradée, cet été, ne sont pas compatibles avec cette définition de ce qu’est Japan Expo et de ce qui fait, à notre sens, que vous êtes chaque année, plus heureux et plus nombreux à venir faire la fête pendant 4 jours à Villepinte. » précise le communiqué.

Les organisateurs qui ne souhaitent également pas maintenir l’évènement en mode virtuel face à la demande des internautes qui espéraient tout de même pouvoir suivre l’évènement sur internet : « Certains voudraient nous voir vous proposer une version en ligne du festival. Au-delà de la complexité de la mise en place d’une telle expérience, nous ne voyons guère l’intérêt que vous auriez à vous réunir en ligne pour Japan Expo, alors que vous le faites déjà sans nous, à longueur d’année. Japan Expo, c’est aussi le rendez-vous où de nombreuses communautés virtuelles peuvent se retrouver dans la vie réelle. »

Hello la commu, c’est le cœur lourd que nous vous annonçons le report de #JE21 à Juillet 2022.

Vous pouvez en apprendre plus sur la situation du festival sur notre site: https://t.co/KaI7J1gvMz ou dans le post suivant

Prenez soins de vous et de vos proches.

L’équipe Japan Expo pic.twitter.com/Tlse99JBk2 — Japan Expo #japanexpo ⛩🗼🔥 (@japanexpo) March 30, 2021

De lourdes conséquences économiques pour la « Japan Expo »

L’annulation des deux dernières éditions de la Japan Expo représente un énorme manque à gagner pour la société organisatrice de l’évènement, à savoir la SEFA EVENT. « Si nous avons réduit au maximum les frais de l’entreprise, ces aides ne nous permettent pas de les couvrir totalement. Ces frais fixes ont englouti notre épargne et chaque mois, le reste à charge grignote un peu plus l’argent du Prêt. Prêt qu’il nous faudra évidemment rembourser, une fois la crise passée voire avant au vu des courriers que nous recevons régulièrement. » précise l’organisation de l’évènement qui espère pouvoir rebondir au plus vite d’ici prochains mois.

Le festival fait savoir que les personnes ayant achetées leurs billets pour les éditions 2020 et 2021 seront automatiquement valable pour l’édition 2022. Pour celles et ceux qui ne pourraient toutefois pas se rendre à l’exposition en 2022, ces derniers pourront être remboursés, font savoir les organisateurs qui devraient prochainement annoncer les dates de l’édition 2022 ainsi que les modalités de la billetterie.

