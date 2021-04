Italie. Un joggeuse de 26 ans poignardée à 20 reprises

Posted by Jérémy Renard on

La victime transportée dans un état grave s’en est sortie. Elle revient de loin…

Le 22 mars dernier, une jeune femme âgée de 26 ans, a été poignardée à 20 reprises alors qu’elle faisait son jogging à Mogliano Veneto, dans la province de Trévise, en Italie.

Selon la presse italienne qui relate l’information, la victime a été abordée par un adolescent de 15 ans qui l’aurait agressé pour son portefeuille, comme la victime l’a expliqué aux secouristes intervenus pour la prendre en charge. Son agresseur l’aurait ensuite poignardé à plusieurs reprises.

Transportée d’urgence vers un hôpital de la région, Marta Novello a été placée en soins intensifs et dû subir deux interventions chirurgicales après avoir été touchée au foie et aux poumons. Les jours de la jeune femme ne sont toutefois plus en danger et cette dernière devrait prochainement quitter l’hôpital.



Son agresseur a quant à lui été interpellé puis incarcéré à Trévise pour tentative de meurtre. Ce dernier n’a pas su expliquer les raisons de son geste aux enquêteurs. Le matin du meurtre, l’adolescent avait profité de l’absence de sa mère qui prenait une douche pour voler un couteau dans la cuisine du domicile familial.



