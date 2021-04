Posted by La Rédaction on

L’Agence américaine des médicaments enquête actuellement sur le vaccin américain Johnson & Johnson après « six cas rapportés aux États-Unis de personnes ayant développé des cas sévères de caillots sanguins après avoir reçu le vaccin. », fait savoir le Figaro confirmant une information de l’AFP.

Après l’AstraZeneca, c’est désormais le vaccin américain Johnson & Johnson qui fait l’objet d’une enquête de l’Agence américaine, ont annoncé les autorités ce mardi.

Les autorités sanitaires américaines qui ont recommandé une « pause » dans l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson contre la Covid-19. Ceci fait suite à la découverte de caillots sanguins apparus chez six cas qui ont reçu une dose du vaccin américain.

Caillots sanguins: Washington préconise une pause dans l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson (régulateur américain) #AFP pic.twitter.com/qSHprbu890 — Agence France-Presse (@afpfr) April 13, 2021

L’enquête qui a pour but de déterminer si l’apparition de ces caillots ont un lien ou non avec la vaccination survenue quelques jours plus tôt.

Plus d’informations à venir…

