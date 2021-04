Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Connu à la télévision pour avoir incarné le célèbre enquêteur dans la série policière à grand succès, Commissaire Moulin, Yves Rénier est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, à l’âge de 78 ans.

C’est l’épouse de l’acteur et réalisateur, qui a annoncé la mort d’Yves Rénier à l’Agence France Presse. Ce dernier qui est décédé des suites d’un malaise cardiaque, à son domicile de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Yves Rénier avait commencé sa carrière cinématographique en 1961 où il avait incarné le Comte de Monte-Cristo. Au cours des années suivantes, il était apparu dans plusieurs films de Jean-Pierre Mocky avant d’être révélé au grand public dans la série de quatre épisode de Belphégor de Claude Barma, en tant que rôle principal en 1965.

Une série qui connaîtra un succès national. Les téléspectateurs avaient ensuite pu retrouver Yves Rénier dans la série télévisée Les Globes-Trotters avec Edward Meeks en 1966.

Le succès du Commissaire Moulin

Yves Rénier connaîtra un succès sans précédent dans la série qui porte le nom du personnage principal qu’il incarne, à savoir le Commissaire Moulin. Série télévisée qui avait été créer en 1976 par Paul Andréota et Claude Boissol avant que cette dernière ne soit finalement interrompue en 1982 et reprise en 1989 par Yves Rénier en personnes et Georges Moréas, connu pour être auteur de romans policiers.

La série télévisée qui avait pris fin en 2008 avait accueilli de nombreuses personnalités comme Johnny Hallyday, Véronique Jannot, Caroline Berg, Anthony Delon ou encore Marion Game…

Au cours de sa carrière, Yves Rénier était apparu dans plusieurs autres séries télévisées et films. En 2018, ce dernier avait réalisé le téléfilm dramatique Jacqueline Sauvage, série basée autour de l’affaire médiatique, mettant en avant la comédienne Muriel Robin.

[A LA UNE A 18h] Yves Rénier, inoubliable interprète du "Commissaire Moulin" pendant plus de 25 ans, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi #AFP 4/5 pic.twitter.com/FOLOITYdsz — Agence France-Presse (@afpfr) April 24, 2021

Par Jérémy Renard