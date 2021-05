Floride : Elle filme sa fille de 6 ans se faire frapper par la directrice de l’école

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Une directrice d’école a été filmée en train de battre à plusieurs reprises une fillette de 6 ans dans une école primaire de Floride aux États-Unis. Les images font scandales dans le pays.

Les images ont de quoi faire froid dans le dos. Le 13 avril, la directrice d’une école école primaire de Clewiston (Floride), a été filmée en train de battre une enfant de 6 ans avec une batte en bois.

Sur les images, on peut-y voir l’enfant qui est tenue par l’assistance de la directrice avant que cette dernière ne l’a frappe à plusieurs reprises avec une batte en bois. Selon TMZ qui rapporte les faits, la jeune fille s’est vue infligée cette violente correction après avoir endommagé l’un des ordinateurs de l’école dont le coût de réparation n’excéderait pas les 40 €.

Elle insiste impuissante à la scène !

Prévenue par l’école, la maman de la victime s’est donc rendue sur place pour régler les frais de réparation mais lorsqu’elle est arrivée, la mère de famille a immédiatement été emmenée dans une pièce où se trouvait la directrice de l’établissement et son assistance, qui frappaient l’enfant. C’est à ce moment là, que la maman s’est saisie de son téléphone portable pour filmer la violente scène.

Face à la police, la mère de la victime explique qu’elle n’a pas souhaité intervenir malgré les violences que subissaient sa fille. En effet, la maman originaire du Mexique qui est en situation irrégulière sur le territoire américain, craignait d’être expulsée du pays si elle avait tenté quoique ce soit. Face à la violence de la scène dont elle a été témoin, elle a préféré tout filmer. Une vidéo qui a permis aux policiers d’ouvrir une enquête. Une enquête sociale a également été ouverte par le ministère des enfants et des familles par le même district du comté de Hendry.

De son côté, l’enfant fortement choqué par l’incident, est désormais suivie par une aide professionnelle tout comme la mère de la fillette qui est submergée d’émotions. L’avocat de la famille fait désormais pression auprès du procureur en charge de l’affaire pour que le directrice et l’assistance de l’école soit licenciée au plus vite et ne puissent plus jamais exercer en Floride.

Par Jérémy Renard