L’enseigne Lidl dévoile son mini réfrigérateur électrique à moins de 20 euros

Posted by La Rédaction on. Updated:

L’entreprise de distribution Allemande vient de frapper fort. Lidl s’apprête à sortir son nouveau produit phare de l’été, à savoir un mini réfrigérateur à un prix défiant toute concurrence.

La société reine du discount vient de lancer un nouveau produit qui n’est pas prêt de passer inaperçu auprès de ses clients. Si l’été n’est pas encore au rendez-vous, la marque allemande espère que le soleil se montre un peu plus pour faire profiter son produit star à ses nombreux futurs clients. Un produit star qui figure parmi de nombreux produits de l’enseigne que vous pouvez retrouver via le catalogue LIDL ainsi que sur le site Echantillonsclub

Ce dernier qui promet de réfrigéré vos et sorbets pendant 40 minutes pour pouvoir ainsi profiter de déguster vos glace tout au long de l’été. Ce réfrigérateur de la marque Silvercrest qui devrait séduire de nombreux consommateurs, sera vendu au prix de 17.99 euros. Il permettra ainsi de réaliser jusqu’à 1 litre de glace, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Si ce petit réfrigérateur s’annonce bien pratique pour les sorties pique-nique et les fêtes familiales, l’enseigne mise également sur d’autres produits pour l’été comme son four à pizza vendu au prix de 49.99 € ou encore des piscines gonflables qui incluent un pulvérisateur d’eau et des toboggans à 44.99 €.

Leader du Hard-Discount

Aujourd’hui, l’enseigne Lidl dont le siège en France se trouve à Rungis,occupe une place important dans la distribution à bas coûts. L’entreprise allemande fondée en 1930 compte 1628 magasins en France en 2021 et 11 463 magasins en Europe.

L’entreprise qui se place aujourd’hui parmi les mastodontes de la distribution alimentaire reste toutefois devancée par les hypermarchés concurrents comme E. Leclerc, Carrefour ou encore Auchan. Lidl se réinvente sans cesse. A commencé par la modernisation de l’ensemble de ses magasins qui ont été totalement repensés et qui sont devenus plus modernes. Si l’enseigne continue sans cesse de moderniser son image, elle met l’accent sur des produits phares vendus à bas-prix.

Plus récemment, la marque a connu un succès phénoménale après avoir commercialisé une paire de basket à l’effigie de la marque. De nombreux clients de l’enseigne se sont rués sur la collection textile de la marque le 27 décembre dernier, provoquant ainsi des ruptures de stocks inévitables. Dans cette collection textile, on pouvait également y retrouver des tee-shirts à 4.99 euros, des chaussettes à 2.99 euros et des claquettes à 4.99 euros aux couleurs de l’enseigne allemande.

Alors que la demande explosait pour ses produits, d’autres petits malins, plus chanceux qui étaient parvenus à mettre la main sur les produits, les ont ensuite revendus sur internet pour des centaines d’euros, parfois même 80 fois plus chère que le prix initial.

Depuis son implantation en France, si l’entreprise connait un véritable succès auprès de ses consommateurs, elle a aussi fait la une des médias comme en février 2021 lorsque la plateforme logistique de l’enseigne située à Ploumagoar, a été perquisitionnée dans le cadre d’une affaire concernant une discrimination syndicale et de harcèlement au travail. A l’issue de cette perquisition, plusieurs personnes avaient été placées en garde à vue.

Par La Rédaction