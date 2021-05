Policière municipale grièvement blessée au couteau : L’assaillant a été interpellé !

Again and again..

Une policière municipale gravement blessée au couteau DANS le commissariat, l'agresseur en fuite avec son arme de service… Qui disait que les "symboles" de la République sont respectés ? On commence à frôler la pénurie de bougies !#LaChapellesurErdre #Nantes pic.twitter.com/y6aHUCsSiJ