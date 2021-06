Les sélections nationales européennes se terminent à l’approche de l’Euro 2020

Posted by La Rédaction on

Les championnats d’Europe de l’UEFA, plus communément appelés « Euro », sont des rencontres extrêmement importantes dans le calendrier des fans de football international, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Le tournoi 2016 a attiré plus de 2 milliards de téléspectateurs, soit plus d’un quart de la population mondiale ! Il a été prédit que le tournoi de cette année pourrait même connaître des chiffres d’audience encore plus élevés.

Le retour des championnats d’Europe est prévu pour le11 juin 2021, après avoir été reporté en 2020. C’est pourquoi le tournoi est appelé Euro 2020 plutôt que Euro 2021, afin que le marketing soit cohérent.

Les équipes ont-elles été sélectionnées ?

Le manager de chaque équipe a jusqu’au1er juin pour compléter son équipe. Le nombre de places autorisées dans chaque équipe a été porté à 26, soit trois de plus que les 23 habituelles. Cela signifie que les managers ont plus d’options et la possibilité d’amener des joueurs différents qui pourraient changer le jeu sur le terrain. À l’heure où nous écrivons ces lignes, presque toutes les équipes ont finalisé leur sélection, à quelques exceptions près, comme l’Angleterre, qui a désigné un groupe provisoire de 33 joueurs qu’elle devra réduire avant le début du tournoi.

Qui sont les favoris des bookmakers pour remporter le tournoi ?

Les derniers championnats d’Europe ont eu lieu en 2016 (le tournoi a lieu tous les quatre ans et devait avoir lieu en 2020 avant d’être reporté à cette année) et ont été remportés par l’équipe nationale portugaise, dont le capitaine était Cristiano Ronaldo.

Bien que le Portugal ait remporté le tournoi la dernière fois, il n’est pas actuellement le favori pour gagner cette fois-ci, du moins pas selon les bookmakers. Le Portugal est classé parmi des équipes comme l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas et la Croatie comme ayant de bonnes chances de succès, mais aucune d’entre elles n’est le favori absolu selon les cotes de paris.

Les deux favoris du tournoi sont l’Angleterre et la France, avec une cote de 5/1 pour chaque équipe. La France a non seulement atteint la finale de l’Euro 2016, mais elle a même remporté la Coupe du monde deux ans plus tard. Avec la direction de Didier Deschamps et le talent de stars telles que Kylian Mbappé, Paul Pogba et N’Golo Kante, l’équipe de France semble redoutable cette année.

Bien que l’Angleterre n’ait pas remporté de tournoi international de football depuis 1966 (oui, vraiment !), les bookmakers pensent qu’elle a de bonnes chances cette année. Avec le manager Gareth Southgate et des joueurs comme Harry Kane, Marcus Rashford et Phil Foden, c’est peut-être l’année où leur destin va changer.

Cependant, qu’il s’agisse de l’Euro 2020 ou d’un tout autre tournoi de football, les pronostics des bookmakers sont souvent erronés ! Sans oublier que les Euros sont réputés pour être difficiles à prévoir et que des outsiders inattendus remportent souvent le titre, comme la Grèce en 2004, qui a surpris tout le monde, même les joueurs grecs.

Les championnats d’Europe se déroulent dans 11 stades différents à travers l’Europe et le Royaume-Uni. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être assister à un ou plusieurs matchs près de chez vous !

Si vous ne pouvez pas assister aux matchs en personne, ils seront heureusement diffusés à la télévision dans le monde entier, ainsi que sur des sites de streaming en ligne.