Le Groupe Partouche enregistre une baisse de 71 % de son chiffre d’affaires au 2e trimestre 2021

Le Groupe Partouche, opérateur français de casinos, a annoncé une baisse de 71,1% de son revenu brut de jeux en glissement annuel au cours des trois mois se terminant le 30 avril 2021, pour atteindre 25,1 millions d’euros, en raison de la fermeture de casinos en France et en Belgique.

Selon les rapports financiers de la société, publiés hier et couvrant la période de février à avril, la majorité de ses casinos européens ont été fermés au cours du trimestre en raison de la pandémie de COVID-19, y compris tous les casinos en France et le casino d’Ostende en Belgique.

Les casinos suisses de Meyrin et de Crans-Montana ont rouvert le 19 avril tandis que le casino de Djerba en Tunisie est resté ouvert mais avec un couvre-feu à 22 heures.

Par conséquent, la majorité du RBE de la société a été générée en Suisse et via l’espace en ligne en Suisse et en Belgique, où le RBE a augmenté de 136,6 % pour atteindre 23,9 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires global du groupe pour le semestre clos le 30 avril 2021 a baissé de 74,3% à 47,2 millions d’euros, tandis que le revenu net des jeux a chuté de 70,4% à 44,3 millions d’euros.

Partouche a toutefois noté que ses casinos ont commencé à rouvrir dans les mois qui ont suivi le deuxième trimestre.

“Après un minimum de 201 jours de fermeture, les casinos français accueillent à nouveau leurs clients depuis le mercredi 19 mai”, indique-t-elle.

“Seules les machines à sous et les formes électroniques des jeux de table étaient accessibles avec la contrainte d’un couvre-feu à 21h. Néanmoins, la reprise de l’activité a été très satisfaisante.

“A compter de ce jour, les jeux de table peuvent rouvrir et le couvre-feu est repoussé à 23h De plus, un passeport sanitaire est exigé dans les établissements où l’exploitant décide d’accueillir plus de 1 000 personnes.”

Le Groupe Partouche a été annoncé plus tôt cette semaine comme l’un des partenaires du consortium Clairvest Neem Ventures dans son offre de développement d’un complexe intégré à Wakayama, au Japon. Clairvest a été nommé partenaire officiel de la préfecture de Wakayama en tant qu’opérateur de RI. Le consortium doit maintenant travailler avec la préfecture pour créer un plan de développement de RI à soumettre au gouvernement national avant le 28 avril 2022.