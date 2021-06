Garder son autonomie chez soi avec un monte escalier

Posted by La Rédaction on

Que cela soit dû à un âge avancé ou à un handicap, il est important de pouvoir se déplacer chez soi et de continuer à monter les escaliers. Ne pas avoir à demander d’aide pour entrer chez soi ou aller d’un étage à un autre est alors important. Pour garder son autonomie et se sentir mieux, il faut alors prévoir un équipement de qualité et une installation soignée.

Un équipement bien pensé

Parmi tous les équipements dont on peut avoir besoin lorsque l’on a des difficultés pour gravir les marches d’un escalier, le monte-escalier est particulièrement utile pour aider les personnes en difficulté.

Cet appareil est composé d’un siège sur lequel va s’assoir la personne, d’un rail et d’un moteur qui permet de monter ou descendre l’escalier confortablement assis. Il suffit d’appuyer sur la télécommande pour le faire fonctionner.

C’est donc une aide sans égale quelles que soient les difficultés rencontrées. C’est un équipement particulièrement recommandé pour les personnes âgées qui souhaitent rester chez elles le plus longtemps possibles sans être assistées en permanence. Les difficultés à monter une certaine hauteur – même petite – et les dangereuses chutes dans les escaliers sont ainsi évitées. L’utilisateur retrouve confiance pour accéder à l’étage.

Cet équipement peut s’installer en intérieur mais il existe également des modèles pour l’extérieur qui résistent aux aléas climatiques. Ce monte escalier extérieur est fabriqué avec des matières étanches.

Les atouts d’un monte escalier

Après une opération ou un accident, on se trouve confronté à de nouvelles difficultés. Ce qui semblait simple devient difficile voire impossible. C’est alors que le monte escalier devient essentiel. Il permet de retrouver son autonomie en toute sécurité. Monter et descendre les escaliers se fait très facilement puisque la personne est assise.

C’est ainsi la possibilité de continuer à profiter de sa maison. Pas besoin de déménager ou de se rendre en EHPAD. La personne reste indépendante.

On pense souvent à tort que l’installation de cet équipement est compliquée et demande de lourds travaux. Il n’en est pourtant rien. Des sociétés expertes dans le domaine proposent des équipements adaptés à chaque type d’escalier (droit ou courbe). Ces monte escaliers sont alors faits sur-mesure. Ils ne dénaturent pas l’escalier et restent discrets. Ils peuvent aussi sortir des sentiers battus si vous préférez des touches plus originales chez vous.

L’encombrement reste raisonnable et un monte escalier ne gêne pas l’accès aux escaliers des autres habitants. Ceux-ci peuvent même l’utiliser !

La sécurité est naturellement au premier plan avec ce type d’équipement. Pour être sûr d’utiliser un modèle sûr, il faut vérifier qu’il possède bien les certifications ISO 14001:2015 et ISO 9001:2015. Les sièges sont équipés d’une ceinture à enrouleur pour éviter les chutes accidentelles de la personne lors de l’avancée. Le repose-pied est rabattable ce qui permet de poser ses pieds facilement sur le sol. Une sécurité supplémentaire est disponible avec le détecteur d’obstacle. Le siège va alors s’arrêter s’il y a un objet ou un animal sur le trajet. Autre avantage pour une utilisation sûre : l’équipement ne peut démarrer que sous certaines conditions. Les enfants ne peuvent donc pas l’utiliser. Une batterie permet de pouvoir continuer à utiliser son siège même lors d’une panne électrique.

Une installation sérieuse

Pour profiter au mieux de votre équipement, il est important qu’il soit bien choisi et installé. C’est pourquoi il est indispensable de vous adresser à des professionnels. HANDICARE vous offre son expertise pour équiper votre maison d’un matériel performant, sûr et parfaitement adapté que vous souhaitiez un modèle intérieur ou extérieur.

L’équipement est installé sur les marches pour réduire l’impact des travaux au maximum et vous permettre d’utiliser rapidement votre matériel. Selon la configuration de votre escalier et vos préférences, le rail sera fixé côté mur ou rampe.

Vous pourrez ainsi retrouver une autonomie pour accéder aux étages supérieurs ou simplement rentrer chez vous !