Euro 2020. Le Portugal, tenant du titre, éliminé par la Belgique en 8e de finale (0- 1)

Le Portugal n’a malheureusement pas brillé ce dimanche soir face aux Diables Rouges qui l’ont emporté 1 – 0 sur un superbe but de Thorgan Hazard qui a qualifié son équipe pour les quarts de finale.

La Seleção, tenant du titre en 2016, n’a malheureusement pas réussie à s’imposer face à la puissance Belge ce dimanche soir. L’équipe de Cristiano Ronaldo a tout de même multipliée les attaques en première période face à une équipe Belge bien déterminer à ne pas plier contre le Portugal.

Et c’est à la 42e minutes que Thorgan Hazard a marqué l’un des plus beaux but de la compétition en décochant une frappe que le gardien portugais, Rui Patricio n’a pas pu récupérer.

En début de deuxième période, les Portugais qui s’étaient affaiblis en début de match, ont tout donné pour espérer pouvoir se qualifier et ce n’est pas les actions qui ont manqué du côté de la Seleção. A plusieurs reprise, le gardien de but, Thibaut Courtois, a repoussé les frappes portugaises comme la tête de Ruben Dias (82e) mais aussi la tentative d’André Silva (88e) ou encore le tir de Guerreiro (83e) sauvé par le poteau de la cage.

Les Portugais ont donc quitté la compétition dès ce dimanche soir tandis que les Diables Rouges devront désormais faire face à l’Italie ce vendredi à Munich pour espérer ainsi une nouvelle qualification pour les demi-finales.

