Angleterre. Une fillette de deux ans décède après avoir mangé une pile bouton de la télécommande

Après ce terrible drame, la famille de la petite Harper-Lee souhaite sensibiliser un maximum de parent sur les dangers que peuvent représenter les petites piles bouton qui se trouvent dans plusieurs appareils, notamment dans les télécommandes de télévision.

Les faits remontent au 23 mai dernier en Angleterre, dans le Staffordshire. Harper-Lee, deux ans, est décédée après avoir avalé une pile qu’elle venait de récupérer dans la télécommande de la télévision.

Selon le Mirror, la petite fille est décédée en l’espace de quelques heures après avoir ingéré la pile. Sa mère qui s’est exprimée dans les colonnes du Sun explique que son état de santé s’est subitement dégradé : « Sa tête a cogné par terre et elle saignait. Ensuite, elle n’a plus répondu. C’est comme si elle n’était plus là. » a ajouté Stacy.

Le danger des piles boutons pour les enfants

La fillette qui vomissait du sang a été transportée d’urgence vers l’hôpital Royal Stoke. L’enfant a été rapidement pris en charge par les médecins qui ont découvert un trou dans son œsophage, produit par l’acidité de la pile bouton. Ils ont tout tenté pour la sauver mais au cours de l’opération, Harper-Lee a été victime d’une arythmie cardiaque avant de décéder. L’acide de la pile ayant traversé sa gorge ainsi qu’une artère principale de l’enfant.

Dévastée par cet accident, Stacey Nicklin, la mère de l’enfant a déclaré aux enquêteurs qu’elle ne se rendait pas compte que les objets du quotidien pouvaient représenter un danger aussi important. Cette dernière qui appelle les parents à la plus grande vigilance pour que ce genre d’accident ne se reproduise plus.

Une collecte de fonds a été créée en ligne pour aider la famille à couvrir les frais des funérailles de leur petite fille. Collecte qui a atteint déjà 5 620 £ livres, soit près de 6552 € euros.

Ce n’est malheureusement pas la première fois que ce type de drame se produit. « Harper-Lee n’était malheureusement pas le premier enfant a subir des blessures graves après avoir avalé une batterie au Royaume-Uni. » a déclaré le docteur Dr Pigott auprès du quotidien britannique. Cette dernière qui conseille aux parents d’identifier très rapidement les premiers symptômes en cas d’accident similaire comme un enfant qui baverais de manière inhabituelle et qui indiquerait se plaindre de la gorge et de l’estomac.

