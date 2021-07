Oise. Nabilla et Thomas Vergara victimes d’un cambriolage pendant leur mariage au château de Chantilly

Posted by La Rédaction on

Les deux stars de la téléréalité ont été cambriolé à leur chambre d’hôtel du château de Chantilly alors qu’ils célébraient leur mariage dans la nuit du 6 au 7 juillet.

Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire… Dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet, Nabilla Benattie et Thomas Vergara se sont unis devant leurs proches au château de Chantilly (Oise). Selon BFMTV, confirmant une information du site jeanmarcmorandini.com, des cambrioleurs ont profité des festivités pour voler des effets personnels et les cadeaux du couple, en s’introduisant dans la suite des deux tourtereaux au cours de la nuit.

Un préjudice qui s’élèverait à des centaines de milliers d’euros. Un coup dur pour le couple qui se disait oui pour la seconde fois après s’être marié à Londres en 2019, alors que la jeune femme était enceinte de Milann, le petit garçon du couple qui est aujourd’hui âgé d’un an. De passage en France pour célébrer leur mariage, Nabilla et Thomas vivent désormais loin des projecteurs à Dubaï.

Ils étaient venus célébrer leur deuxième mariage dans ce prestigieux cadre qui est le château de Chantilly, situé au nord de l’Ile-de-France. Le couple qui a signé un partenariat avec la plateforme de streaming Amazon Prime, était suivi par les caméras tout au long de cette soirée. Leur mariage qui sera ensuite diffusé dans un programme sur la plateforme de streaming.

Les personnes qui étaient présentes au mariage de Nabilla et Thomas ont été triées sur le volet. Les techniciens de la production de la plateforme de streaming ont quant à eux signer une « une charte de confidentialité en acceptant la production de cet événement, risquent jusqu’à 5.000 euros d’amende et cinq ans de prison en cas de fuite. Leurs téléphones ont été scellés pour empêcher toute photo volée. » rapporte BFMTV.

En bonne influenceuse, Nabilla avait tout de même laissé entendre à ses fans qu’un évènement était en train de se tramer comme elle l’explique sur son compte Instagram : « Tomorrow is THE day » sans donner plus d’informations…

