Covid-19. Le professeur Didier Raoult « favorable à la vaccination systématique des personnels soignants »

L’infectiologue Didier Raoult, connu pour sa défense d’un traitement controversé du Covid-19, a affirmé ce vendredi 9 juillet, être en faveur de la « vaccination systématique des personnels soignants ».

Alors que le débat sur la vaccination obligatoire des soignants fait rage, le professeur Didier Raoult a demandé à ses confrères de se faire vacciner contre le Covid-19 et s’est notamment exprimé sur Twitter : « Au vu des enjeux de l’épidémie actuelle, je suis favorable à la vaccination systématique des personnels soignants, avec les vaccins recommandés pour leur classe d’âge. J’encourage donc tous mes collègues à se rapprocher de leur centre de vaccination ».

Cette prise de position a généré de nombreuses réactions. En effet, Didier Raoult a souvent été soutenu par les milieux antivaccins et complotistes. Certains internautes se sont de plus interrogés sur ce qu’ils voient comme un revirement suspect. Cependant, d’autres rappellent que l’infectiologue ne s’est jamais prononcé contre le vaccin.

« Oui, je suis pour la vaccination, mais pour une population à risque d’être particulièrement surexposée, ou à risque de faire des formes graves », a-t-il rapporté auprès de l’AFP ce jeudi 8 juillet pendant un déjeuner organisé par le club d’investisseurs franco-chinois China Business Club, à Paris. Pour le professeur de microbiologie, « le personnel soignant qui est exposé doit réfléchir sérieusement à la vaccination », citant également « les sujets âgés » et ceux souffrant d’une « obésité maladive ».

Il s’était en revanche montré plus prudent sur l’opportunité de vacciner toutes les classes d’âge sans comorbidité. « L’indication vaccinale qui ne me paraît pas contestable, c’est quand vous avez un risque. Le bénéfice individuel est d’autant plus important que vous êtes plus exposé. […] Est-ce que la vaccination générale permet de lutter contre la contagion ? Ce ne sont pas des éléments qui sont clairs dans la littérature ni dans la vraie vie », avait-il poursuivi comme le précise France Info.

Didier Raoult a qualifié les vaccins d’ « éléments utiles à la lutte contre l’infection par Covid-19 ». Pour le reste de la population, le spécialiste des maladies infectieuses s’est montré nettement plus sceptique, en particulier pour les enfants.

