Seine-et-Marne. Un homme poignarde deux vendeurs dans une boutique Bouygues Telecom : Un mort et un blessé grave

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Une attaque d’une extrême violence. Ce samedi, un homme qui se serait présenté comme le client d’une boutique Bouygues Telecom située au centre commercial Les Sentiers (Claye-Souilly), a poignardé deux des vendeurs. L’une des deux victimes, âgées de 20 ans est décédée des suites de ses blessures.

Ce samedi, aux environs de 14 heures, un client qui demandait un remboursement, s’en est pris à deux vendeurs de la boutique Bouygues Telecom. Selon Le Parisien, l’homme qui serait âgé d’une soixantaine d’années, aurait sorti un couteau de sa poche avant de poignarder les deux vendeurs.

Le jeune vendeur âgé de 20 ans, est décédé quelques instants après avoir été grièvement blessé. Quant à son collègue, âgé de 18 ans, il se trouve actuellement en urgence absolue avec un pronostic vital engagé. Le vendeur a été transporté en urgence vers l’hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne).

L’auteur des coups de couteau a quant à lui été appréhendé par la police a de son côté fait savoir le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Une enquête a été ouverte à la suite de ce drame qui a fortement choqué les salariés du centre commercial.

Suite aux événements qui se sont produits dans le centre commercial de Claye-Souilly, en Seine-et-Marne, l’auteur de la violente agression perpétrée dans un magasin de téléphonie a été interpellé. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 10, 2021

Une vidéo de l’arrestation

Sur les réseaux sociaux, une vidéo relayée par l’économiste Jean Messiha, montre le moment où l’auteur des faits a été interpellé par un policier qui n’était pas en service ainsi que des agents de sécurité du centre commercial.

L’#invasion migratoire charrie la #mort.

Bravo à ce #policier hors de son service d’avoir maîtrisé le #criminel qui a poignardé à mort 2 #vendeurs d’une boutique Bouygues Telecom à #clayesouilly !

Combien de #crimes faudra-t-il pour que ces dingues #progressistes comprennent ? pic.twitter.com/i8RX691qei — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) July 10, 2021

Dans une seconde vidéo relayée cette fois-ci par BFMTV, on peut-y voir plusieurs salariés des autres magasins tenter de maîtriser l’individu juste après les faits. Un client parvient à le faire tomber avant que celui-ci ne soit plaqué au sol par plusieurs personnes comme en témoignent les images.

Toujours selon les informations de BFMTV, l’auteur des coups de couteau serait de nationalité sénégalaise et se trouve en situation irrégulière. Il serait également connu des services de police notamment pour des faits de stupéfiants.

Nouvelle vidéo de l'interpellation d'un migrant sénégalais en situation irrégulière qui a tué un jeune homme de 18 ans et blessé un autre de 20 ans. dans un centre commercial à Claye-Souilly en Seine-et-Marne. #clayesouilly



(Source : BFMTV) pic.twitter.com/zWYcaJp3Sp — Jeanne (@D4rc_) July 10, 2021

L’enseigne Bouygues Telecom réagit

Suite à ce drame qui a conduit au décès d’un salarié de l’enseigne Bouygues Telecom, l’entreprise de télécommunication a réagit sur les réseaux sociaux : « Bouygues Telecom et tous ses collaborateurs expriment leur émotion la plus profonde suite à la tragique agression advenue aujourd’hui dans notre boutique de Claye-Souilly. » peut-on lire.

L’entreprise qui ajoute : « Toutes nos pensées et notre soutien vont aux victimes, à leurs familles et à nos collaborateurs, profondément choqués. Rien ne justifiera jamais un tel geste et une telle violence. Nous remercions les forces de l’ordre et les secours pour leur courage et leur intervention. »

Toutes nos pensées et notre soutien vont aux victimes, à leurs familles et à nos collaborateurs, profondément choqués. Rien ne justifiera jamais un tel geste et une telle violence. Nous remercions les forces de l’ordre et les secours pour leur courage et leur intervention. 2/2 — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) July 10, 2021

Par Jérémy Renard