Covid-19. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux soumis au passe sanitaire

Posted by Jérémy Renard on

Vers une nouvelle vie pour les personnes vaccinées. C’est en tout cas ce qu’annonce ce décret publié ce 19 juillet 2021 par le Journal Officiel qui annonce que le port du masque n’est plus obligatoire par principe dans les lieux qui sont soumis au pass sanitaire aux établissements de loisirs et de la culture de plus de 50 personnes, dès ce mercredi.

Le port du masque pourra toutefois être imposé par les responsables de ces établissements ou par les préfets dans certains départements.

« Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux et événements dans les conditions prévues au présent article. » peut-on ainsi lire.

« Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur. » précise encore le décret.

