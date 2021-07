Pistolets d’airsoft électriques – avantages et inconvénients

Posted by La Rédaction on. Updated:

[Contenu Sponsorisé]

Les répliques de pistolets électriques sont de plus en plus populaires en airsoft. Ils ont plusieurs caractéristiques qui les rendent plus populaires que les modèles à gaz ou les répliques à ressort. Quel est leur avantage et à quoi faut-il faire attention lors de l’achat ?

Répliques de pistolets électriques – avantages

Les répliques de pistolets électriques sont alimentées par une batterie dédiée, pour laquelle le bon chargeur est bien sûr nécessaire. Par conséquent, tirer un coup ne nécessite pas de force physique, comme c’est le cas dans le cas des répliques à ressort. Si la batterie est correctement chargée et stockée, sa capacité restera élevée au fil du temps. Lors de l’achat d’une réplique de ce type, il vaut la peine de se familiariser avec les directives du fabricant contenues dans le manuel. Le pistolet pour l’airsoft, alimenté électriquement, est fondamentalement sans problème et sans entretien. Une batterie chargée suffit et doit être changée en cas de décharge. Cela vaut la peine de prendre un peu de batteries de rechange avec vous pour éviter la situation de nous exclure du jeu. Le changement de batterie est simple, ne prend pas beaucoup de temps et ne nécessite aucun outil supplémentaire. Il peut être effectué efficacement pendant le jeu, même dynamique.

Répliques de pistolets électriques vs répliques à gaz

Lorsque nous commençons notre aventure avec l’airsoft, la première décision d’achat est bien sûr une réplique. Ici se pose la question – électricité ou à gaz ? Cependant, chaque décision dépend des préférences individuelles. S’il s’agit de la première réplique, c’est aussi une bonne idée de consulter des joueurs plus expérimentés. Cependant, il convient de considérer les avantages des pistolets électriques pour l’airsoft, car en raison de leur faible taux d’échec et de leur simplicité d’utilisation, ils sont idéaux pour les débutants. Un avantage supplémentaire est le fait qu’ils ne nécessitent pas d’entretien et de maintenance compliqués.

Les répliques à gaz sont populaires principalement parmi les joueurs plus expérimentés qui apprécient le réalisme d’utilisation et font attention aux détails, tels que la manipulation, le son du coup ou le système Blow-Back, qui rendent l’utilisation de la réplique plus proche des originaux. De plus, les répliques à gaz nécessitent le remplacement des cartouches de CO2 ou leur remplissage. Si le remplissage prend beaucoup de temps et est peu confortable pendant le jeu lui-même, disposer de quelques cartouches dédiées à un modèle donné est associé à une dépense plus importante. En termes simples, les répliques électriques sont moins chères à utiliser, car l’achat d’une batterie supplémentaire et d’un chargeur dédié durera longtemps.

Les pistolets à gaz pour l’airsoft nécessitent également beaucoup plus d’entretien, notamment un nettoyage après la partie. Quel que soit le modèle que vous possédez, vous devez en prendre soin, car il contient des éléments qui nécessitent un nettoyage, une lubrification systématique et approfondie et qui sont moins résistants aux conditions extérieures. Savoir le faire correctement peut ne pas être le cas pour les débutants. Une réplique mal entretenue, l’utilisation de lubrifiants inappropriés ou un assemblage incorrect des pièces sont associés au risque de ses dommages permanents, et donc à la nécessité d’engager des dépenses supplémentaires. Les modèles électriques tolèrent beaucoup mieux la saleté, par exemple le sable ou la poussière qui peuvent endommager le mécanisme des répliques à gaz.

Lors du choix du meilleur modèle, il convient également de se rappeler que les batteries fonctionnent mieux dans des conditions météorologiques changeantes. Bien que le processus de décharge soit plus rapide à basse température, il est moins enclin à panne que les cartouches de gaz. Par conséquent, ce sont des répliques électriques qui sont souvent prises pour les jeux d’hiver. Même si avec le temps on apprécie le réalisme d’utiliser des répliques à gaz, le modèle électrique sera sûrement une seconde réplique précieuse, dédiée à un type de jeu précis.

Une réplique de pistolet électrique : pour qui ?

Les répliques électriques ont l’avantage d’être fondamentalement un choix universel pour chaque joueur, quel que soit son niveau d’avancement. Ils sont particulièrement recommandés pour les débutants qui ne savent pas encore dans quel type de jeu ils voudront se tester.

Grâce à leur polyvalence, leur facilité d’utilisation et leur implication minimale dans les travaux de maintenance, les pistolets électriques airsoft ne nécessitent pas beaucoup d’entretien, mis à part la charge des batteries. Malgré moins de réalisme quant à l’utilisation elle-même, ils sont fondamentalement le seul choix si nous décidons de participer au jeu lorsque les températures descendent en dessous de zéro.