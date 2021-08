Une journaliste de CNews recadre un manifestant au cours d’une manifestation anti-pass sanitaire

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

La journaliste a gentiment repoussé le fauteur de trouble alors qu’elle assurait un direct sur une manifestation anti-pass sanitaire.

Ce jeudi soir, une journaliste de CNews assurait un direct devant le Conseil Constitutionnel pour couvrir une manifestation anti-pass sanitaire. Alors qu’elle est à l’antenne, celle-ci est soudainement interrompue par un manifestant qui tente d’intervenir à l’antenne.

Sans succès car grâce au sang froid de la journaliste, celle-ci qui ne s’est pas démontée, a gentiment remis en place le manifestant, lui lançant : « Ce n’est vraiment pas bien ce que vous faites. ». Quelques instants plus tôt, l’individu était apparu derrière la caméra avec une pancarte (illisible pour les téléspectateurs). Des inscriptions que la journaliste qui était à porter à pu lire avant de remettre en place le fauteur de trouble et poursuivre ainsi son direct.

Plusieurs journalistes agressés au cours des manifestations anti-pass sanitaire

Depuis le début des manifestation anti-pass sanitaire, plusieurs journalistes ont été victimes d’agressions verbales et parfois physiques. Il y a quelques jours, c’est une équipe de BFMTV qui couvrait une manifestation à Paris qui avait été prise à partie. Les journalistes qui avaient été copieusement insultés puis menacés avaient été contraints de quitter les lieux pour leur sécurité, escortés par leur service de sécurité. La chaîne d’information qui avait réagi à l’incident, a annoncé qu’elle portait plainte à la suite de ces incidents.



Plus récemment, ce sont des journalistes de la radio RTL qui ont été insultés puis pris à partie par des manifestants en marge de manifestations anti-pass à Paris et Marseille.

