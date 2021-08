En visite dans le département de l’Aude, Jean Castex vivement interpellé par une passante : « Vous tuez la France monsieur ! »

En visite ce mercredi 11 août dans le département de l’Aude, le Premier Ministre, Jean Castex a été vivement interpellé par une passante sur la situation sanitaire et dont le gouvernement gère la crise en France.

Jean Castex s’est rendu ce mercredi dans le département de l’Aude pour faire un point sur la situation sanitaire. Entouré par un important service d’ordre, le Premier Ministre a dû faire face à une habitante de la région particulièrement remontée contre les dernières mesures mises en place du gouvernement.

« Vous paradez alors que tout le monde est traité comme des chiens ! »

« Vous tuez la France et les commerçants mais aussi tous les artisans qui sont en train de mourir » a lancé la jeune femme au Premier Ministre qui a immédiatement rétorqué : « Ah je ne crois pas madame », tout en gardant son sang froid.

La passante qui a poursuivi : « Et en plus vous paradez alors que tout le monde est traité comme des chiens ! » Jean Castex à alors répondu : « Ce n’est pas vrai madame, je ne parade pas d’abord et je n’ai tué personne. Au contraire, j’essaie de les sauver, on essai de les sauver. »

L’Audoise reproche au Premier Ministre la mise en place du pass sanitaire dans les restaurants qui a eu pour effet immédiat, une baisse de la fréquentation de ces établissements, boudés par ses clients pour la plupart non vaccinés.

« On peut quand même manger sur une terrasse sans pour autant infecter qui que ce soit, que l’on soit vacciné ou pas. » a conclu la passante visiblement très remontée contre les derniers protocoles sanitaires mis en place.

La séquence captée par les caméras de BFMTV, fait désormais le tour des réseaux sociaux.

Jean Castex pris à partie par une passante lors de sa visite dans l’Aude pic.twitter.com/VCI3o9jKvW — BFMTV (@BFMTV) August 11, 2021

Par La Rédaction