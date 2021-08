Dans quelques semaines, le centre commercial Evry 2 situé dans l’Essonne s’apprête à accueillir son premier parc de loisirs en intérieur pour enfant.

Le premier TFOU Parc issu de l’émission de télévision pour enfants, diffusée chaque matin sur TF1, va débarquer à Evry-Courcouronnes dans l’Essonne au centre commercial Evry 2.

Ce parc qui s’étendra sur près de 2600m2 proposera 25 activités et expériences pour les enfants âgés de 4 à 10 ans ainsi qu’aux plus grands, de se plonger dans 5 zones immersives de ce parc indoor. Un espace de restauration et une boutique seront dédiés à l’univers de TFOU et des 4 mascottes de la marque, à savoir les HOOFS.

Les enfants qui pourront donc s’essayer à différentes activités comme du trampoline, de l’escalade, des jeux gonflables ainsi que différents défis qui seront proposés tout au long de la journée dans ce tout premier parc de France des licences TF1 et IPE.

Ce projet qui est en création depuis trois ans est le fruit d’une collaboration entre Indoor Park Entertainment (IPE), le groupe TF1 ainsi que la société SCC, leader indépendant de l’immobilier commercial qui a développé 44 centres commerciaux dont ces derniers figurent parmi les plus grands et les plus performants d’Europe.

L’ouverture du TFOU Parc est prévue pour la rentrée de septembre même si aucune date officielle n’a pour le moment été communiquée.

Le TFOU Parc s’apprête à ouvrir ses portes à la rentrée / Photo Via CP TFOU

Le succès de TFOU

Avec plus de 750 heures de programmes jeunesse diffusés sur TF1 chaque année, TFOU est aujourd’hui la marque référente chez les enfants qui ont accès à un large choix de dessins animés en tout genre comme les programmes d’aventure, d’action ou encore de comédie.

Pour l’année 2020, TFOU a réalisé de jolies scores d’audience avec une moyenne de 33% de part d’audience chez les enfants âgés de 4 à 10 ans entre septembre et décembre de cette même année. « TFOU est aujourd’hui une

référence incontournable du divertissement pour le jeune public. Nous sommes heureux de proposer une nouvelle expérience terrain où les enfants retrouveront tout l’univers déjanté de la marque TFOU, pour une offre de loisir

unique ! L’ouverture du TFOU Parc confirme la capacité de TF1 Licences à proposer des activations inédites et premium pour créer un lien unique entre les marques et le grand public. » a déclaré Yann Geneste, Directeur de TF1 Licences.

Par Jérémy Renard