Les trois membres d’un équipage ont été tués sur le coup dans le crash d’un avion militaire russe ce mardi.

Ce mardi, un avion de transport militaire léger II-112 s’est écrasé avec trois personnes à son bord. « Il n’y a aucun survivant. Nous exprimons nos condoléances aux proches des membres d’équipage », a déclaré l’OAK à l’agence TASS, précisant que l’avion n’avait pas fait de victimes au sol.

Une information relayé par le service presse de l’OAK quelques instants plus tôt à l’AFP, précisant que l’appareil avait subi un « accident en phase d’approche pour l’atterrissage sur l’aérodrome de Koubinka ».

Une enquête a été ouverte à la suite de cet accident qui a cause la mort de trois personnes. De son côté, l’agence russe Ria Novosti a fait savoir que l’avion militaire a chuté avant de s’écraser après un incendie survenu sur l’un des moteurs de l’appareil.

Une vidéo filmée par un témoin confirme que le moteur de l’aile droite a pris feu avant que l’appareil ne s’écrase quelques instants plus tard. L’avion devait se poser sur l’aérodrome de Koubinka, situé non loin de Moscou. Ce même aérodrome qui doit accueillir dans les prochains jours un salon dédié à l’armée russe et ses armements.



Par Jérémy Renard