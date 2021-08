La cité phocéenne a été endeuillée cette nuit par la mort de trois personnes tuées dans des fusillades à Marseille.

Trois hommes, connus pour trafic de produits stupéfiants ont été abattus de plusieurs balles dans la nuit de samedi à dimanche.

Deux jeunes hommes de 25 et 26 ans ont été visés par des balles de calibre 9mm et de fusil d’assaut dans la cité de « La Marine bleue » située dans le 14e arrondissement de Marseille. Un quartier connu pour être l’un des plus pauvres de la cité phocéenne.

Selon le Dauphiné Libéré, les faits se sont produits aux environs de 00h00 quand deux hommes arrivés à bord d’un véhicule ont tiré sur les deux victimes. Ces dernières sont décédées des suites de leurs blessures.

Au cours de la même soirée, le corps calciné d’un homme qui serait âgé de 27 ans, a été retrouvé dans un véhicule qui a été incendié dans le 13e arrondissement de Marseille. La victime qui aurait, selon des témoins, aurait été emmenée de force dans un véhicule alors qu’elle se trouvait dans le 4e arrondissement, à proximité du centre-ville.

Les trois victimes de ce qui ressemble fortement à des règlements de compte, étaient toutes connues des services de police. Une enquête a été ouverte.

Depuis quelques jours, la ville fait face à de nombreux règlements de compte liés aux trafics de stupéfiants. Mercredi dernier, un adolescent âgé de 14 ans est décédé alors qu’il se trouvait dans la cité des Marronniers située dans le 14e arrondissement. Deux hommes qui circulait à moto ont fait feu sur plusieurs personnes dont le jeune adolescent qui est décédé après avoir reçu des tirs de kalachnikov.

Les auteurs des faits ont quant à eux pris la fuite.

Depuis le début de l’année, 14 personnes sont mortes au cours de fusillades liées à des règlements de compte sur fond de trafic de drogue à Marseille.

Par Jérémy Renard