30 ans après la sortie de l’album « Nevermind » à succès du groupe Nirvana, le « bébé nu » qui apparaissait sur la pochette, désormais adulte, a déposé plainte pour pédopornographie.

Ce mardi 24 août, Spencer Elden, poursuit en justice 17 personnes dont le groupe, les maisons de disques ainsi que les directeurs artistiques et la succession du chanteur Kurt Cobain, pour avoir utilisé son image sur la jaquette de l’album « Nevermind » de Nirvana, sorti en 1991, fait savoir le site Variety.

L’un des albums les plus vendus au monde

Sur cet album qui a été vendu à plus de 30 millions d’exemplaires, on peut-y voir Spencer Elden lorsqu’il était bébé apparaissant nu sur la jaquette, nageant sous l’eau tandis qu’un billet d’un dollar est accroché à une canne à pêche, flottant devant lui.

30 ans après la sortie de « Nevermind », le jeune homme qui a aujourd’hui 30 ans, a déposé plainte ce mardi 24 août à Los Angeles pour pédopornographie. Selon Spencer Elden, ses parents n’ont jamais signé de contrat autorisant l’utilisation de cette photo et la diffusion de son image sur laquelle on peut-y voir ses parties génitales.

Un préjudice de 150.000 dollars pour chacun des 17 accusés

Ce dernier assure que son identité et son nom « sont à jamais liés à l’exploitation sexuelle commerciale qu’il a vécue en tant que mineur, et qui est diffusée et vendue dans le monde entier depuis son enfance, jusqu’à encore aujourd’hui. » Le jeune homme explique qu’à l’époque ses parents n’ont jamais reçu de compensation financière pour ce cliché qui avait été pris en 1990 dans un centre aquatique de Pasadena alors que Spencer E. était âgé de 4 mois.

Le jeune homme réclame ainsi 150.000 dollars (soit environ 128.000 euros) à chacun des 17 accusés.

Par Jérémy Renard