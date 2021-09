La chaîne NRJ 12 a publié dans un dossier de presse la diffusion officielle de leur nouvelle fiction quotidienne Influences, à partir du 20 septembre.

Après Plus belle la vie sur France 3, Demain nous appartient et Ici tout commence sur TF1, Un si grand soleil sur France 2, c’est au tour de NRJ 12 de proposer sa série quotidienne à la rentrée. Elle s’appellera Influences et suivra les aventures d’une agence d’influenceurs où se croisent des personnalités très suivies sur les réseaux sociaux. Tournée cet été dans un loft parisien, cette nouvelle fiction signée Jean-François Porry, Antoine Henriquet, Christophe Botti et Stéphane Joffre-Roméas, accueillera quelques guests. Une cinquantaine d’épisodes co produits par JLA Production et La Grosse Equipe devraient être prêts pour diffusion.

La série sera proposée sur NRJ 12 à partir du lundi 20 septembre à 17h55 mais avant Jean-Marc Morandini dévoilera en direct et en avant-première les secrets de cette série événement. Il présentera les comédiens de la série, les toutes premières images inédites et les premières intrigues dans Influences à 17h20.

La chaîne a annoncé qu’elle diffuserait ce feuilleton quotidien mais n’a pas confirmé l’arrêt de son émission emblématique lancée en 2011 Les anges de la téléréalité dont les chiffres d’audience déclinent fortement aujourd’hui. « Cette fiction est une nouvelle proposition, différente de nos programmes de télé-réalité », a précisé NRJ 12.

« NRJ12 est une chaîne qui a toujours été innovante et créative. Il est donc dans notre ADN d’inventer et de proposer de nouveaux rendez-vous », a déclaré à l’AFP une porte-parole de la chaîne, rappelle le quotidien.

Synopsis

« À seulement 24 ans, Alexandra Grand-Girard, surnommée Alex, est une jeune femme remplie d’ambition et d’énergie. Alors qu’elle suit des études de droit, elle découvre, grâce à sa petite sœur Ilona, le monde des influenceurs. Prise de passion pour celui-ci, elle fait le pari fou de laisser de côté ses études pour monter sa propre agence avec l’aide de son meilleur ami Romain. »

Baptisée Followers Agency, l’agence grimpe vite en popularité grâce au travail et à la ténacité des deux associés et devient, en l’espace de deux ans, une référence pour tous les influenceurs stars. Au cœur de la tendance des réseaux sociaux, des paillettes et d’un monde qui fascine, Alex a visé juste. Les clients affluent, les demandes de partenariats ne cessent de croître et les influenceurs qu’elle représente sont comblés. Followers Agency affiche une réussite éclatante !

Cependant, le succès attire la jalousie et l’envie, les comportements de certains changent et Alex, profondément droite et honnête, doit jongler entre les péripéties de sa vie sentimentale avec son petit ami Tom et les désillusions professionnelles notamment causées par ses rivaux Michaël de Celebrity Factory et Sandra, l’animatrice de Sandra Confidentiel. Ayant, malgré elle, beaucoup d’ennemis, Alex ne peut compter que sur sa famille et ses amis pour garder la tête froide et continuer de mener à bien son business.

Mais un jour tout bascule : Alex est victime d’un mystérieux accident de voiture et tombe dans le coma. Son pronostic vital est engagé. Les cartes sont redistribuées et l’avenir de Followers Agency se retrouve menacé.

Comment l’agence réussira-t-elle à vivre sans Alex ? Romain parviendra-t-il à gérer les influenceurs ? Alex a-t-elle vraiment été victime d’un accident ou était-ce un acte prémédité ? À qui profiterait sa disparition ? Se réveillera-telle un jour ? Si oui, sera-t-elle de nouveau en état de diriger son agence et de faire face à la concurrence ? Entre succès, amours, coups bas, secrets et trahisons, Alex et les membres de Followers Agency vont devoir se serrer les coudes pour résister dans ce milieu sans pitié… »

Rendez-vous à partir du 20 septembre du lundi au vendredi à 17h55.

Par Emma Forton