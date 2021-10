[Contenu Sponsorisé]

Pourquoi vos employés sont les meilleurs ambassadeurs de votre marque.

Le bouche-à-oreille reste le meilleur moyen de se faire connaître et de développer son image de marque. Cette vérité vieille comme le monde s’est amplifiée ces dix dernières années avec l’explosion des réseaux sociaux, sur lesquels es réputations se font et se défont en quelques semaines seulement.

Les grandes marques l’ont bien compris, et n’hésitent pas à payer des millions pour s’offrir des « ambassadeurs de marque » ou les services des fameux « influenceurs ».

Il est probable que votre entreprise n’ait pas les moyens de s’offrir un spot de pub avec Lionel Messi, et que vous n’ayez ni le temps ni le budget pour collaborer avec les personnes influentes de votre secteur…

Il existe cependant un moyen simple et économique d’assurer sa promotion sur les réseaux sociaux.

Les employés, les principaux ambassadeurs de votre entreprise

L’image du salarié grincheux et démotivé a volé en éclat lors de la parution de l’étude de Gallup portant sur près de 200 000 employés à temps complet aux États-Unis : près du tiers d’entre eux adorent leur travail et n’hésitent pas à faire un effort supplémentaire pour leur entreprise !

Les avantages sur la productivité d’un employé heureux sont bien connus, mais il est surtout intéressant de voir que ceux-ci contribuent à promouvoir l’image positive de leur société, auprès de leurs proches, mais aussi sur les réseaux. Ainsi, on les voit souvent vanter les avantages des services qu’ils vendent, ou prendre la défense des produits de la marque lorsque ceux-ci sont injustement attaqués.

Et tout cela, sans que l’entreprise ne doive débourser un seul centime !

Augmenter la satisfaction de ses employés nécessite un travail de management, généralement piloté par les ressources humaines, dont noue ne parlerons pas dans cet article. Mais nous allons aborder une technique simple et souvent oubliée, qui peut faire des miracles…

Les cadeaux publicitaires à vos salariés

Les stratégies marketing impliquent souvent — à juste titre — d’offrir différents objets promotionnels personnalisés aux clients et prospects, dans le but de se faire connaître et d’augmenter ainsi le carnet de commandes. C’est une tactique éprouvée qui fonctionne.

Mais il peut également s’avérer extrêmement utile d’offrir ces goodies à vos collaborateurs :

Ils apprécieront le geste et vous en seront reconnaissants.

Cet objet publicitaire vous offrira une promotion gratuite sur les réseaux sociaux.

Prenons l’exemple d’une bouteille isotherme personnalisée à vos couleurs que vous offrez à tous vos employés pour les remercier. Il ne fait aucun doute que ces derniers vont l’utiliser : pour garder leur boisson fraîche lors de randonnées en vacances, pour conserver bien au chaud leur café lors d’un déplacement…

Et il est fort à parier qu’ils prennent de nombreuses photos, partagées ensuite sur les réseaux ! Ainsi, le nom de votre entreprise apparait un peu partout sur le web, vous donnant une visibilité nouvelle.

Cet exemple de bouteille thermos avec votre logo n’est qu’un exemple pour expliquer comment un simple cadeau personnalisé peut vous aider à gagner en visibilité sans lancer de campagne publicitaire. Selon votre secteur, les options pour promouvoir votre marque grâce à vos employés sont nombreuses et diverses.

À vous de jouer

Maintenant que vous avez saisi l’intérêt des objets publicitaires offerts à vos collaborateurs et de la possibilité d’avoir de nombreux ambassadeurs assurant la promotion de votre marque, il ne tient qu’à vous de trouver LE cadeau qui aura le plus d’effet.

Sac à dos personnalisé ? Housse d’ordinateur avec votre logo ? Gourde de sport à vos couleurs ?

Vous avez l’embarras du choix, il ne reste plus qu’à vous décider.