Le célèbre animateur et écrivain franco-luxembourgeois, Stéphane Bern, a récemment accordé une interview au Parisien dont laquelle il exprime son mal-être à Paris et son souhait de quitter la capitale.

Déçu par la qualité de vie qui se dégrade à Paris, l’animateur Stéphane Bern qui s’est entretenu auprès du Parisien, a expliqué qu’il allait quitter la capitale. Celui qui a été conseiller municipal du 9e arrondissement de Paris de 1999 à 2001 pointe notamment la saleté grandissante dans la capitale et sa circulation anarchique.

Dans une interview qu’il a accordé à nos confrères, Stéphane Bern révèle quitter Paris pour partir vivre à la campagne. « Je quitte mon appartement pour partir à la campagne à Thiron-Gardais (Eure-et-Loir). Je n’en peux plus de la saleté, les trous dans la chaussée, les chantiers permanents, le bruit, et surtout, surtout, la violence… La circulation est une source inouïe de tensions. Les voitures contre les piétons, les trottinettes contre les vélos, les scooters contre les voitures… » explique ce dernier qui ajoute « Paris est devenu une poubelle où les gens se débarrassent de tout, n’importe où et n’importe comment. Où est passée la Ville Lumière ? »

L’animateur n’a pas hésité à dénoncer cette dégradation de la capitale toujours autant prisée des touristes sur les réseaux sociaux. C’est sous le hashtag #SaccageParis que le « Monsieur Patrimoine » n’hésite plus à partager son ressenti sur la qualité de vie à Paris.

Ce dernier ne pointe pas pour autant la maire de Paris, Anne Hidalgo, qu’il ne juge pas responsable dans cette histoire, expliquant que ce « n’est pas elle qui salit » et que celle-ci « ne peut pas mettre un cendrier et une poubelle derrière chaque habitant. Elle a certes sa part de responsabilité mais elle ne mérite pas tous les coups qui lui sont donnés. » témoigne le royaliste âgé de 57 ans.

Ce dernier va donc quitter Paris pour rejoindre la campagne où il travaillera à distance mais reviendra régulièrement dans la capitale quand son travail l’exige.

Par Jérémy Renard